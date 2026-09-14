Focus Salute – Ovaio policistico, perché l’insulina è il terzo incomodo

MILANO (ITALPRESS) - Ovaio policistico: perché l'insulina e i problemi metabolici correlati sono le prime cause di disfunzione ovarica? Si è scoperto che l'insulina agisce sulle ovaie come “terza gonadotropina”, influenzando fortemente l'azione degli altri due ormoni, follicolo stimolante che porta all’ovulazione, e luteotropo, che regola la produzione di progesterone e testosterone. Nel centocinquantatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza perché l'insulino-resistenza sia fattore primario di disfunzione ovarica e perché gli stili di vita, in primis l’attività fisica e il controllo nutrizionale, siano necessari perché le ovaie lavorino meglio. sat/gsl