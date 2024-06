ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – In attesa della Nazionale che arriverà a Iserlohn intorno alle 19, tutto pronto alla “Matthias Grothe Halle” per l’inaugurazione di Casa Azzurri. Appuntamento domani, alle 19.00, dopo il primo allenamento della squadra di Luciano Spalletti nella cittadina della Renania. Alla cerimonia parteciperanno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, l’ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio, il sindaco di Iserlohn, Michael Joithe e la Nazionale italiana al completo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

