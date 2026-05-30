PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano – testa di serie numero 10 del tabellone – domina in tre set lo statunitense Learner Tien ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi. 6-2 6-2 6-3, in un’ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli. Sarà Zachary Svajda a sfidare l’azzurro agli ottavi di finale. Il tennista statunitense, n.85 del ranking Atp, ha piegato nei sedicesimi l’argentino Francisco Cerundolo, 26esimo della classifica mondiale e 25esima testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, maturato in 3 ore e 5 minuti di gioco.

“Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (Tien, ndr), ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po’ stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto”. Così Flavio Cobolli, nell’intervista in campo, dopo il successo in tre set su Learner Tien al terzo turno del Roland Garros.

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