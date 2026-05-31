Wrc, Evans vince il Rally del Giappone e allunga a +20 su Katsuta

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Elfyn Evans ha vinto il Rally del Giappone, settima prova stagionale del Mondiale Wrc. Il gallese (Toyota GR Yaris) ha preso il comando fin dalla seconda prova speciale di venerdì mattina e non ha mai ceduto il controllo, battendo infine il vincitore uscente Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) , che ha chiuso con un distacco di 12,8 secondi dopo 20 impegnative prove speciali su asfalto tra Aichi e Gifu. Sami Pajari ha completato il podio, a 51,4 secondi dal leader, con l’eroe di casa Takamoto Katsuta quarto, a coronamento di una prestazione Toyota impeccabile che ha coqnuistato i primi quattro posti in casa.

La vittoria di Evans è la sua seconda stagionale e segna anche il suo 50° podio in carriera nel WRC. Grazie a questo risultato, raggiunge quota 151 punti nella classifica piloti, con 20 punti di vantaggio su Katsuta dopo sette delle 14 gare in programma. Il WRC prosegue il mese prossimo con il leggendario EKO Acropolis Rally Greece, che dà inizio a una lunga serie di gare su sterrato. Il rally si svolgerà a Loutraki dal 25 al 28 giugno.

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