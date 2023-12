CATANZARO (ITALPRESS) – “Il G7 del Commercio Internazionale si terrà a luglio in Calabria”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Cittadella regionale nel corso di un incontro con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della Regione Roberto Occhiuto per l’inaugurazione della nuova Centrale operativa regionale del 112 e Numero di emergenza unico europeo (NUE). “Il G7 del Commercio Internazionale – ha continuato Tajani – si svolgerà il prossimo mese di luglio a Villa San Giovanni, una scelta per ribadire l’importanza di questo territorio che deve avere un respiro internazionale. Ringrazio il presidente Occhiuto per aver accettato con entusiasmo, per qualche giorno la Calabria sarà luogo dove americani, italiani, francesi, tedeschi, giapponesi, canadesi discuteranno cosa fare del commercio internazionale e come lavorare insieme. Una scelta per dare attenzione a questa bellissima regione, ma anche per far capire che dal Sud, da questo mare, può partire un messaggio positivo per rafforzare le esportazioni del nostro Paese in tutta l’area del Mediterraneo”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).