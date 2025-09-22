Tajani all’Onu “Lavoreremo per la soluzione a due Stati, ma non deve esserci futuro per Hamas a Gaza”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia sostiene fermamente il sogno del popolo palestinese di avere uno Stato. Continueremo a sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese nei suoi sforzi di rafforzamento istituzionale e riforma e lavoreremo duramente per la soluzione a due Stati, con una pacifica coesistenza tra palestinesi e israeliani. Questa è l’unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, all’Assemblea generale dell’Onu, nel corso della conferenza per la soluzione due Stati Israele Palestina.

ASSEMBLEA ONU, LA FRANCIA RICONOSCE LO STATO DI PALESTINA

“Questo incontro si svolge in un momento cruciale. La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica. La nostra posizione è chiara. L’Italia è contraria all’occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione – ha sottolineato Tajani -. L’Italia ha condannato il recente attacco contro Doha. Gli attacchi hanno danneggiato la sovranità di un Paese amico che si è adoperato per fermare la guerra a Gaza. Incoraggiamo Doha a proseguire nel cruciale sforzo di mediazione, insieme all’Egitto e agli Stati Uniti, per raggiungere un cessate il fuoco. Deploriamo la decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania. Condanniamo inoltre con la massima fermezza i recenti attacchi terroristici compiuti da Hamas contro la popolazione civile israeliana a Gerusalemme. Siamo pienamente convinti che la strada verso la pace sia ancora percorribile. Come ha detto Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l’unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente”.

Secondo il vicepremier, “per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall’inizio del conflitto, l’Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale – ha aggiunto -. Abbiamo anche organizzato evacuazioni mediche per curare in Italia centinaia di bambini palestinesi. Sappiamo che questo non è sufficiente. Dobbiamo interrompere il ciclo di violenza. Dobbiamo concentrarci sul “giorno dopo”, che deve soddisfare le aspirazioni di israeliani e palestinesi e portare stabilità nella regione. È fondamentale continuare a lavorare per la soluzione dei due Stati ed è essenziale salvaguardarne le fondamenta”.

Per Tajani “non deve esserci futuro per Hamas a Gaza. Un futuro pacifico per la regione deve iniziare con una Gaza libera da Hamas e riunificata con la Cisgiordania, sotto un’Autorità palestinese rafforzata e riformata. È fondamentale soddisfare le esigenze di sicurezza di israeliani e palestinesi”. “Desidero ringraziare l’Indonesia per l’importante lavoro che abbiamo svolto insieme nella co-presidenza del gruppo di lavoro sulla sicurezza, in vista della conferenza di New York che si è tenuta a luglio. Il nostro impegno è operativo e concreto – ha concluso Tajani -. I nostri Carabinieri sono già presenti in Cisgiordania per addestrare le forze di polizia dell’Autorità palestinese. L’Italia sostiene pienamente anche il dispiegamento di una missione di stabilizzazione a Gaza e di una missione di monitoraggio in Cisgiordania sotto gli auspici internazionali e la bandiera ONU. È fondamentale uno sforzo congiunto dell’intera comunità internazionale. L’Italia è pronta a fare la sua parte”.

