NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parlando dalla tribuna dell’Onu per la conferenza sui due Stati. Questo riconoscimento per Macron “è la soluzione che consentirà la pace per Israele”. Mentre per Hamas, “come tutti coloro che fomentano l’odio antisemita”, si tratta di una sconfitta”. “Un’ambasciata francese in Palestina è subordinata al rilascio di tutti gli ostaggi” da parte di Hamas e ad un “cessate il fuoco a Gaza”, ha sottolineato il presidente francese Macron.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).