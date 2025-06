Tajani “11 palestinesi di Gaza in arrivo in Italia”

L’AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annunciato nel corso di un punto stampa a margine del vertice Nato che da Gaza è uscito un gruppo di 11 palestinesi con una nuova operazione condotta dall’Italia a vantaggio di parenti di cittadini palestinesi giunti in Italia per cure mediche o residenti con regolare permesso di soggiorno.

Questa volta sono eccezionalmente presenti anche una ricercatrice diretta all’Università per Stranieri di Siena, Aya Ashour, e una studentessa della Cattolica di Roma, Joslin Aldadah Akram, entrambe destinatarie di borse di studio da parte delle rispettive università. I rettori delle due università si erano rivolti al ministro Tajani e alla ministro Bernini per sollecitare un interessamento presso le autorità competenti per consentire l’uscita. L’intero gruppo arriverà in serata ad Amman, per proseguire poi verso l’Italia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).