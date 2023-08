ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha brillato come protagonista indiscussa ai campionati mondiali di Beach Taekwondo e nella fresca ed emozionante prima edizione dei World Taekwondo Demonstration Team Championships, specialità che in futuro la World Taekwondo è intenzionata ad inserire nel programma olimpico. Il “Ciao Team”, orgoglio del taekwondo freestyle italiano, ha dominato le competizioni con una performance straordinaria. Si sono aggiudicati il titolo di campioni del mondo con i team dimostrativi di freestyle, oltre a trionfare nelle competizioni individuali, di coppia e trio del Beach Taekwondo. Il ricco bottino azzurro si compone di 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi, un risultato senza precedenti che testimonia l’eccellenza italiana in questo ambito sportivo. Questi Mondiali rappresentano una celebrazione internazionale del Taekwondo. In particolare, i World Taekwondo Demonstration Team Championships emergono come la novità più entusiasmante nel panorama mondiale del taekwondo. Questa competizione è un tributo alle capacità atletiche dei partecipanti, esaltando tecniche acrobatiche, coreografie spettacolari, precisione nell’esecuzione e pura creatività.

La performance dell’Italia a Chuncheon, in Corea, ha risuonato forte e chiaro. Con una squadra di alto profilo, riconosciuta e stimata sia a livello nazionale che internazionale, gli atleti italiani hanno mostrato al mondo il loro talento, determinazione e passione, lasciando un segno indelebile nella storia di queste prestigiose competizioni. Queste le parole di Angelo Cito, Presidente della Federazione Italiana di Taekwondo: “Il successo del “Ciao Team” non è solo una vittoria per l’Italia, ma anche un’ispirazione per tutti gli appassionati di taekwondo nel mondo, dimostrando che con dedizione, allenamento e spirito di squadra si possono raggiungere vette inimmaginabili. Mi complimento con il direttore tecnico Elena Blundo e tutto il suo staff per questo straordinario risultato, la sfida nata grazie alla THF Italia, la fondazione umanitaria di Taekwondo, ha segnato la via verso uno sport sempre più innovativo, spettacolare e condiviso”.

