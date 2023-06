ROMA (ITALPRESS) – Una festa di sport, un evento in cui il taekwondo è stato protagonista assoluto in una cornice, quella del Foro Italico, vestita a festa per l’occasione. La quarta edizione del World Taekwondo Grand Prix di Roma è stata un successo. A testimoniarlo anche il presidente della FITA, Angelo Cito, che ha sottolineato come l’edizione 2023 abbia “superato tutti i record precedenti”. Un evento al quale hanno preso parte 256 atleti con il gotha mondiale a darsi battaglia sul tatami. Tra di essi anche il campione del mondo in carica, Simone Alessio, battuto 2-1 dal coreano Geon-Woo Seo ai quarti di finale della categoria -80, tra le polemiche che il campione del mondo preferisce spegnere sul nascere: “Dobbiamo essere più forti di tutto, l’avversario mi ha battuto nettamente. La gara è stata magica, abbiamo dato tutto e il pubblico è stato fantastico. Avrei voluto dargli una medaglia, gli chiedo scusa perchè lo meritava”, le parole del campione del mondo. Una parziale delusione che non rovina, però, il clima di festa nel quale si è svolta la manifestazione con il pubblico accorso numeroso per ammirare dal vivo i campioni.. “Non è venuta la medaglia, ma dopo un campionato del mondo gli atleti erano provati. L’importante è aver visto una crescita dei ragazzi che abbiamo inserito nel ranking internazionale. Purtroppo Botta e Dell’Aquila non hanno potuto partecipare perchè infortunati, Alessio era provato e sapevamo che una settimana era troppo poca per recuperare per un evento così importante. Non è un caso che tutti gli atleti che hanno fatto risultato al mondiale poi sono usciti presto”, conclude il presidente Cito.

