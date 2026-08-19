ROMA (ITALPRESS) – Prima giornata di campionato e prime designazioni arbitrali per le gare della massima serie per Daniele Orsato, nuovo responsabile della Can.
Ad aprire la serie A 2026-2027 saranno due partite: alle 18.30 di sabato 22 agosto i campioni d’Italia dell’Inter ospiteranno il Monza a San Siro e per dirigere l’incontro è stato designato Livio Marinelli. Con l’arbitro della sezione di Tivoli, ci saranno gli assistenti Di Gioia e Palermo e il quarto ufficiale di gara Di Marco. Al var Gariglio, con Avar Marini. In contemporanea, sabato alle 18.30, si giocherà Udinese-Como che sarà diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Il programma proseguirà con le due gare delle 20.45: Genoa-Napoli (Marco Di Bello di Brindisi) e Parma-Cagliari (Daniele Perenzoni di Rovereto).
Stessi orari per le quattro partite di domenica 23: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce che saranno dirette rispettivamente da Giovanni Ayroldi di Molfetta e da Antonio Rapuano di Rimini. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo (Valerio Crezzini di Siena) e Torino-Milan (Luca Zufferli di Udine). Lunedì due posticipi. Alle 18.30 Bologna-Lazio affidata a Fabio Maresca di Napoli, mentre alle 20.45 chiuderà il quadro della prima giornata la sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina. All’Olimpico fischierà Matteo Marcenaro di Genova.
SERIE A – 1^ GIORNATA – 23/08
Inter – Monza (22/08, ore 18.30)
arbitro: Livio Marinelli di Tivoli
Udinese – Como (22/08, ore 18.30)
arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco
Genoa – Napoli (22/08, ore 20.45)
arbitro: Marco Di Bello di Brindisi
Parma – Cagliari (22/08, ore 20.45)
arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto
Frosinone – Juventus (ore 18.30)
arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta
Venezia – Lecce (ore 18.30)
arbitro: Antonio Rapuano di Rimini
Atalanta – Sassuolo (ore 20.45)
arbitro: Valerio Crezzini di Siena
Torino – Milan (ore 20.45)
arbitro: Luca Zufferli di Udine
Bologna – Lazio (24/08, ore 18.30)
arbitro: Fabio Maresca di Napoli
Roma – Fiorentina (24/08, ore 20.45)
arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
– Foto Ipa Agency –
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