Roma, acquistato a titolo definitivo Rodrigo Mora dal Porto

ROMA (ITALPRESS) – La Roma ha annunciato l’arrivo ufficiale di Rodrigo Mora dal Porto. “L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo”, ha precisato il club capitolino. “Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei ‘Dragoes’ ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86”, si legge ancora nella nota odierna della Roma.

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