ROMA (ITALPRESS) – La commissione Cultura e Sport della Repubblica di Corea guidata dal presidente Hong Ihk pyo, insieme ai parlamentari Lee Yonh Ho e Kim Yun Duck sono stati ricevuti dal presidente della Federazione italiana Taekwondo Angelo Cito presso gli uffici federali. Durante l’incontro, la commissione coreana ha elogiato la Fita per il grande lavoro svolto per lo sviluppo del taekwondo a livello internazionale e per i prestigiosi risultati ottenuti, non solo come disciplina sportiva ma anche come strumento per promuovere l’integrazione sociale e culturale e per la visione futuristica che la

Federazione Italiana ha ormai fortemente consolidato a livello internazionale. La commissione Pprlamentare ha voluto intraprendere con la Fita un percorso di collaborazione e scambio di progettualità per una crescita comune. Uno dei principali argomenti discussi durante il meeting – si legge in una nota – è stato il Virtual Taekwondo, che è stato recentemente annunciato come uno dei nove giochi in evidenza alle Olympic Esports Series 2023 dal Comitato Olimpico Internazionale. Questo nuovo sviluppo ha suscitato grande interesse e attenzione in tutto il mondo, e la commissione ha voluto ringraziare la Fita che ha dimostrato un forte interesse nel far evolvere il taekwondo in questa nuova direzione.

Inoltre, durante la riunione, sono state esplorate anche le possibilità di sviluppare programmi di scambio culturale tra i giovani atleti dei due paesi, con l’obiettivo di promuovere la comprensione e l’amicizia tra le due nazioni. Il presidente Cito si è detto onorato della visita ed emozionato per le belle parole spese nei confronti della federazione che si onora di guidare.

