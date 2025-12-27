UDINE (ITALPRESS) – Tra voglia di riscatto e ricerca di continuità, Udinese e Lazio alla fine impattano 1-1. E non mancano le proteste biancocelesti per come è maturato il gol di Davis al 95′, che ha pareggiato la rete di Vecino. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che mancano una grande possibilità in ottica Europa, mentre i friulani non riescono nel sorpasso ma riscattano la figuraccia di Firenze. Per cercare la scossa in questo momento così importante per le due formazioni, i due allenatori optano per scelte un po’ a sorpresa: c’è quella di Runjaic che, vista l’assenza di Okoye per squalifica e i dubbi su Sava, rilancia da titolare il 40enne Padelli; una scelta tecnica, come quella di Sarri, che sceglie di mettere in panchina Castellanos (a digiuno da fine settembre, complice l’infortunio) a favore di Noslin, il quale si è meritato la chance dopo qualche ottimo ingresso dalla panchina.

La voglia dell’Udinese si vede subito dal primo calcio d’angolo conquistato dopo venti secondi (con sponda di Davis, smanacciata di Provedel e tiro fuori misura di Karlstrom) e, in generale, con un pressing molto aggressivo. La Lazio fatica a far girare la palla, ma, la prima volta che ci riesce, sfiora la rete con Noslin, che riceve tra le linee e scarica un piazzato potente che scheggia il palo.

Dall’altra parte ci prova Zaniolo ma prima dell’intervallo c’è spazio per l’occasione più ghiotta della partita: Belahyane lancia in profondità Noslin sfruttando il cattivo posizionamento di Bertola, ma l’olandese, al momento del tiro, viene chiuso dall’ottimo recupero di Kristensen. Nel secondo tempo la partita è più spezzettata e i ritmi non sono alti. C’è spazio per le proteste della Lazio per un presunto fallo in area su Marusic (ma è il montenegrino a inciampare sul pallone), a cui risponde poco dopo l’Udinese invocando un tocco di mano di Gila che non c’è. Il difensore spagnolo si addormenta con la palla tra i piedi al 75′ e perde palla sul pressing di Kamara, ma Provedel è pronto sul tiro di Davis. All’80’ l’episodio che sblocca il risultato: Cancellieri scarica per Vecino, il cui tiro dalla distanza, apparentemente senza particolari ambizioni, viene deviato in maniera decisiva da Solet, che spiazza Padelli. L’esperto portiere è decisivo nel recupero su Isaksen, che manca una grande chance per il raddoppio. Il danese non chiude la partita e l’Udinese ne approfitta: Davis “mura” il tiro di Zaniolo al 95′ ma prende possesso della palla e attende il momento giusto per tirare e battere Provedel. Le proteste degli ospiti sono per un possibile tocco di mano dell’inglese, ma per il Var Gariglio l’azione è buona e a festeggiare, alla fine, sono i padroni di casa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UDINESE (3-5-2): Padelli 6; Solet 6, Kristensen 6.5, Kabasele 6 (42’st Buksa sv); Zanoli 6 (42’st Palma sv), Ekkelenkamp 6, Karlstrom 6 (42’st Miller sv), Piotrowski 5.5, Bertola 6 (21’st Kamara 6.5); Zaniolo 6.5, Davis 7. In panchina: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. Allenatore: Runjaic 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5 (43’st Provstgaard sv), Romagnoli 6, Pellegrini 6 (43’st Lazzari sv); Vecino 6.5, Cataldi 5.5, Belahyane 6.5; Cancellieri 5.5 (36’st Isaksen sv), Noslin 6 (29’st Castellanos 6), Zaccagni 5.5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Fernandes, Farcomeni. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 35’st Vecino, 50’st Davis.

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Zaniolo, Cataldi, Cancellieri, Kabasele, Karlstrom, Pellegrini, Vecino. Angoli: 5-6. Recupero: 2′ pt; 5′ st.

