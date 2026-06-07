ODENSE (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Un drammatico deja vu. A Odense, durante il secondo tempo dell’amichevole fra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen è crollato in campo dopo aver avvertito un dolore al petto: un episodio che ha inevitabilmente riportato alla mente quanto accaduto il 12 giugno 2021, quando durante la gara contro la Finlandia agli Europei il giocatore allora all’Inter perse conoscenza. Fondamentale fu all’epoca l’intervento del compagno di nazionale Simon Kjaer, che evitò che soffocasse. In seguito a Eriksen fu impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, col giocatore che proseguì la carriera prima in Inghilterra e poi in Germania visto che in Italia le norme non consentono in queste situazioni di portare avanti l’attività agonistica. Oggi, però, un nuovo episodio anche se – riportano i media danesi – Eriksen ha poi ripreso conoscenza e, circondato dai compagni di squadra e dagli avversari, ha lasciato il campo con le proprie gambe, raggiungendo l’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Odense per ulteriori accertamenti. Con lui anche la moglie Sabrina. “Eriksen sta bene viste le circostanze”, ha poi rassicurato tutti lo speaker dello stadio, con l’arbitro che però ha preferito fischiare la fine anticipata della partita sul 2-1 per la Danimarca. Per la cronaca erano andati a segno Dorgu e Maehle, poi prima dell’intervallo l’Ucraina aveva accorciato con Tsygankov.

“Christian sta bene ed è uscito dal campo con le proprie gambe – ha fatto poi sapere il medico della nazionale danese, Morten Boesen, attraverso una nota diffusa dalla Federazione – Per quanto posso vedere, il defibrillatore è intervenuto come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha ripresa molto rapidamente e siamo entrati subito in contatto con lui. Ora sarà sottoposto a ulteriori esami in ospedale per capire cosa abbia causato l’episodio. Siamo costantemente in contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che sta bene”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).