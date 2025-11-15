Svizzera e Spagna a un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2026

Mandatory Credit: Photo by Giuseppe Velletri/SPP/Shutterstock (15818479ab) Granit Xhaka (10 Switzerland) celebrates after scoring his team's second goal with teammates during the FIFA Wolrd Cup 2026 Qualifier match between Switzerland and Sweden at Stade de Geneve in Geneva, Switzerland FIFA Wolrd Cup 2026 Qualifier - Switzerland v Sweden - Stade de Geneve, Geneva - 15 Nov 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Svizzera mette un piede e mezzo nella fase finale dei Mondiali del 2026. A Ginevra gli elvetici travolgono 4-1 la Svezia e ipotecano il primo posto nel girone B: dopo il vantaggio di Embolo al 13′, gli scandinavi – col nuovo ct Potter in panchina – pareggiano con Nygren (33′) ma nella ripresa Xhaka su rigore, l’ex Bologna Ndoye e Manzambi mettono in cassaforte i tre punti che ipotecano la qualificazione con la Svezia che sarà mina vagante ai play-off via Nations League. A rinviare virtualmente la festa di Xhaka e compagni è il Kosovo, che vince a Lubiana sulla Slovenia 2-0 col gol di Asllani e l’autorete di Karnicnik: gli uomini di Foda restano a -3 dalla Svizzera, martedì si gioca lo scontro diretto a Pristina ma la differenza reti pende nettamente a favore degli elvetici (+12 contro +1).

GIRONE C. DANIMARCA SOLO PARI, SCOZIA CADE IN GRECIA

Per sapere chi fra Danimarca e Scozia andrà direttamente ai Mondiali bisognerà aspettare lo scontro diretto di martedì all’Hampden Park di Glasgow. Penultima giornata nel gruppo C all’insegna delle sorprese. Al Parken di Copenhagen i padroni di casa vengono infatti fermati dalla Bielorussia per 2-2: al vantaggio di Damsgaard (11′) replicano nella ripresa Gromyko (62′) e Demchenko (65′), poi il laziale Isaksen evita al 79′ la sconfitta. Un risultato del quale la Scozia però non approfitta, perdendo al Pireo 3-2 contro la Grecia: ellenici in controllo e avanti di tre reti (Bakasetas al 7′, Karetsas al 57′ e Tzolis al 63′), poi però la squadra di Clarke risale (Gannon-Doak al 65′ e Christie al 70′) ma senza acciuffare il pari nonostante il rosso a Bakasetas lasci i padroni di casa in dieci nel finale. Si deciderà dunque tutto a Glasgow, con la Scozia però obbligata a vincere visto che la Danimarca è avanti di un punto.

GIRONE E. SPAGNA VINCE E PASS IN TASCA, TURCHIA OK

Solo l’aritmetica nega alla Spagna la qualificazione ai Mondiali 2026 con un turno d’anticipo. Le Furie Rosse vincono a Tblisi per 4-0 e blindano di fatto il primo posto nel girone E che vale il pass diretto: Oyarzabal su rigore, Zubimendi e Ferran Torres chiudono il conto già nel primo tempo, poi nella ripresa va a bersaglio ancora Oyarzabal per il definitivo poker. La Spagna resta così a +3 sulla Turchia che invece si garantisce almeno il secondo posto e i play-off superando a Bursa la Bulgaria 2-0: al 18′ l’interista Calhanoglu dal dischetto porta avanti i suoi, nel finale l’autorete di Chernev. Sulla carta la nazionale guidata da Vincenzo Montella potrebbe ancora ambire al primo posto – martedì si gioca Spagna-Turchia – ma anche in caso di impresa a Siviglia, a parità di punti la differenza reti pende nettamente dalla parte dei campioni d’Europa (+19 contro +5).

GIRONE H. AUSTRIA BATTE CIPRO, QUALIFICAZIONE A UN PASSO

La Bosnia tiene vivo il sogno mondiale e proverà a giocarsi il tutto per tutto martedì a Vienna. Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, la Romania passa in vantaggio al 17′ con Birligea ma l’eterno Dzeko sigla il pari a inizio ripresa (49′) e poi Bajraktarevic (79′) e Tabakovic (93′) completano la rimonta per il definitivo 3-1. Gli uomini di Barbarez risalgono così a -2 dall’Austria capolista (oggi vittoriosa per 2-0 contro Cipro), rendendo decisivo lo scontro diretto di martedì per il primo posto che vale il pass diretto per i Mondiali. La seconda andrà ai play-off, così come la Romania che potrà usufruire del paracadute della Nations League.

GIRONE J. GALLES VINCE A VADUZ DI MISURA

Un gol di Jordan James al 61′ permette al Galles di vincere a Vaduz 1-0 contro il Liechtenstein e agganciare la Macedonia al secondo posto del girone J di qualificazione mondiale a quota 13, a -2 dal Belgio capolista. Gli uomini di Cremers restano sulla carta in corsa per il primo posto ma è difficile immaginare che martedì i Diavoli Rossi non battano in casa il Liechtenstein. Il Galles è invece atteso dallo scontro diretto in chiave secondo posto con la Macedonia a Cardiff: i Dragoni hanno una peggior differenza reti (+4 contro +9) ma ad ogni modo entrambe le nazionali sono già certe di un posto ai play-off via Nations League.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE