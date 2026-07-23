MILANO (ITALPRESS) – Sono arrivati in via Rosellini a Milano, dove è in corso l’assemblea della Lega di Serie A, il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il direttore tecnico della Nazionale, Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. I tre presenteranno alle società il nuovo progetto tecnico e si parlerà anche della scelta del prossimo ct azzurro.
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-Foto screenshot video xp9/Italpress-
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