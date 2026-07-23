Panchine Nazionali: domani l’annuncio di Klopp alla Germania, martedì la conferenza del nuovo ct della Francia

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per l’annuncio di Jurgen Klopp come nuovo Ct della Germania. Secondo la Bild, l’ufficialità arriverà domani quando i comitati della Federcalcio tedesca si riuniranno in videoconferenza: devono ancora approvare formalmente la nomina e solo allora la decisione potrà essere annunciata ufficialmente. Alle 11, secondo la Bild, Klopp sarà presentato in una conferenza stampa che lo vedrà in compagnia del presidente federale Bernd Neuendorf e del direttore tecnico Rudi Völler. Peter Krawietz, collaboratore di lunga data di Klopp, farà parte dello staff, al cui interno troveranno posto anche Pepijn Lijnders e l’ex giocatore del Borussia Dortmund Sven Bender. L’era Klopp – che ha firmato un contratto fino ai Mondiali 2030 – sta per iniziare.

MARTEDI LA CONFERENZA STAMPA DI ZINEDINE ZIDANE

“Il presidente della FFF, Philippe Diallo, presenterà il prossimo commissario tecnico della Nazionale francese martedì 28 luglio, alle 11:00, in una conferenza stampa”. Lo rende noto la Federcalcio francese in una nota. Secondo la stampa transalpina Zinedine Zidane – il cui nome non è citato nel comunicato – è il profilo individuato per sostituire Didier Deschamps.

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