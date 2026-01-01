ROMA (ITALPRESS) – Una esplosione avrebbe causato vittime in numero ancora imprecisato in una stazione sciistica di Crans Montana, nel cantone vallese della Svizzera. La notizia è riportata dai media locali. L’esplosione sarebbe avvenuta in un bar attorno all’1,30 della notte scorsa, durante i festeggiamenti di Capodanno.

Secondo i media locali le vittime potrebbero essere numerose. L’esplosione sarebbe avvenuta in un locale, secondo le stesse fonti, a causa di ordigni pirotecnici.

In alcuni video postati sui social si vedono le fiamme alte che aggrediscono il locale affollato di persone che festeggiavano l’inizio del nuovo anno.

L’esplosione e l’incendio avrebbero interessato il seminterrato di un bar nel quale secondo la polizia al momento dell’esplosione si trovavano più di 100 persone che stavano festeggiando il Capodanno. I media locali non forniscono numeri certi, alo momento, sulla tragedia.

(ITALPRESS).

foto: home page quotidiano 20minuten (www.20min.ch)