La Svezia aumenta il pacchetto di aiuti militari all’Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – La Svezia aumenta l’ammontare degli aiuti militari all’Ucraina passando da 1,23 (del 30 gennaio) a 1,6 miliardi di dollari (approvato a fine marzo), per un totale di 2,8 miliardi nel solo 2025. Si tratta di un pacchetto – il 19° dal 2022 – record varato da Stoccolma per Kiev grazie all’anticipazione dei fondi che erano previsti per il prossimo anno.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa del Paese Scandinavo Pal Jonson che ha anticipato anche che il il 70% degli aiuti sarà consegnato entro quest’anno. In 3 anni la Svezia ha così stanziato oltre 7,8 miliardi di dollari (80 miliardi di corone) per aiutare Kiev nella guerra con la Russia.

Del nuovo stanziamento, circa 1 miliardo di dollari servirà per l’acquisto di nuovi materiali, munizionamenti, sistemi di difesa antiaerea, tecnologie di comunicazione satellitare, equipaggiamenti e veicoli corazzati. I sistemi e le tecnologie verranno acquistati attraverso la Swedish Defence Materiel Administration, l’agenzia per il procurement militare svedese. Mezzo miliardo di dollari, poi, serviranno per il procurement congiunto di equipaggiamenti militari da destinare alle Forze Armate ucraine: iniziative multilaterali nell’ambito dell’alleanza di 54 Paesi (tra membri NATO e partner) chiamata Ramstein Group, Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina (UDCG).

