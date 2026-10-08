TORINO (ITALPRESS) – La Tensei adesso è realtà. Jas e Pininfarina svelano in anteprima mondiale la nuova supercar che non è solo un omaggio ma un vero e proprio restomod della Honda NSX del 1990. La parola giapponese Tensei significa rinascita e sottolinea ancora di più il tipo di operazione messa in atto. E’ stata scelta la storica fabbrica Pininfarina a Cambiano, alle porte di Torino, come sede della prima presentazione mediatica della Tensei che sarà mostrata poi al pubblico al Salone dell’Auto di Parigi che si aprirà il 12 ottobre. La Jas, scuderia di Arluno partner ufficiale di Honda fin dagli anni 90 nelle competizioni WTCC, firma così il suo primo modello stradale in collaborazione con Pininfarina che ne ha curato il design. Le linee modernizzano ma non tradiscono lo spirito della prima giapponese che ha sfidato le sportive europee con i suoi dettagli iconici che l’hanno resa un’auto apprezzata da tutti gli appassionati.

“Questo progetto – ha commentato Alessandro Mariani, CEO Jas Motorsport – nasce pensando a cosa potevamo fare dopo 30 anni di nostra storia e siamo partiti da un’auto iconica coma la NSX della Honda a cui siamo molto legati. Non ci siamo fermati al restomod ma abbiamo deciso di ridisegnarla completamente, cambiando alcuni elementi, ma lasciando inalterato il suo spirito originale. Abbiamo cercato di coniugare la nostra esperienza nel motorsport, dove sono indispensabili le prestazioni e la affidabilità, con lo stile e la storia di Pininfarina. Rispetto ad altre auto ad alte prestazioni presenti sul mercato la Tensei mantiene delle forme moderne ma molto sobrie ed eleganti”. La prima serie della Honda NSX, resa famosa anche da un video in cui Ayrton Senna, che aveva contribuito al suo sviluppo, la guida in mocassini sul circuito di Suzuka, montava un motore V6 aspirato da 274 cavalli con cambio manuale a cinque marce.

La Tensei mantiene il V6 riuscendo però ad erogare una potenza di 425 cavalli con un cambio manuale a sei marce. Della vettura originale rimangono il telaio in alluminio, il parabrezza e i finestrini mentre la carrozzeria è completamente nuova e realizzata in fibra di carbonio. “La JAS Tensei – ha dichiarato Paolo Dellachà, CEO Pininfarina – rappresenta un esempio concreto di come due eccellenze italiane possano unire competenze complementari per dare vita a un progetto unico. Da un lato la capacità ingegneristica e il know-how maturato da JAS Motorsport nelle competizioni internazionali, dall’altro la cultura del design e dell’innovazione di Pininfarina. Insieme abbiamo sviluppato una vettura che guarda con rispetto a una delle sportive più iconiche della storia, reinterpretandola attraverso una visione contemporanea che esprime passione, competenza e artigianalità italiana ai massimi livelli”. La Tensei sarà un’auto esclusiva al massimo. Jas prevede di realizzarne 35 esemplari e il prezzo è fissato a 880.000 euro a cui vanno aggiunti il costo dell’auto da trasformare e gli eventuali optional. La produzione di ogni vettura, che si stima intorno ai 12 mesi, avverrà in Italia e potrà essere seguita dall’acquirente direttamente in fabbrica.

I VIDEO

– Foto xb4/Italpress –

(ITALPRESS).