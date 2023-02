ROMA (ITALPRESS) – Franco Pesavento (Granbike Triathlon) e Aline Ollier (Trisports.it Team) si sono aggiudicati l’ultima tappa del Suzuki Winter Triathlon Circuit, che si è svolta a Valbondione (BG). Tra gli uomini, Pesavento ha preceduto i due portacolori della Trisports.it Team, Giuseppe Lamastra e Alessandro Saravalle, mentre tra le donne, Ollier ha avuto la meglio su Maria Elena Mastrolia (SAI Frecce Bianche) ed Elisa Nardi (Granbike Triathlon).

Il trofeo per Società del Suzuki Winter Triathlon Circuit è andato a Granbike Triathlon, che ha preceduto Trisports.it Team e SAI Frecce Bianche.

Il Circuito. Nella prima prova del Suzuki Winter Triathlon Circuit – il Prologo di Madonna di Campiglio del 17 dicembre – in campo femminile si era imposta Serena Schievenin, precedendo Elisa Nardi e Cristina Cominardi. Tra gli uomini, invece, vittoria di Franco Pesavento davanti a Manuel Bortolas ed Alessandro Saravalle.

Nella prova di Cogne, invece, a vincere in campo maschile è stato Alessandro Saravalle, precedendo Franco Pesavento e Giuseppe Lamastra. Tra le donne, invece, il successo è andato a Marta Menditto, seguita sul traguardo da Martina Stanchi ed Emilie Monica Cappelletti.

A Forni di Sopra, l’ordine di arrivo maschile si è ripetuto con Alessandro Saravalle sul gradino più alto, Franco Pesavento al secondo posto e Giuseppe Lamastra al terzo. Tra le donne, invece, ad imporsi è stata Sandra Mairhofer, davanti a Marta Menditto e ad Aline Ollier.

A Predazzo, poi, la vittoria è andata, tra le donne, a Sandra Mairhofer, che ha preceduto sul traguardo Aline Ollier ed Iris Pecorari. Tra gli uomini, vittoria di Giuseppe Lamastra davanti a Franco Pesavento ed Alessandro Saravalle.

Nella tappa di Asiago, valida anche per il titolo tricolore individuale, si sono imposti i già campioni europei di specialità Franco Pesavento (davanti ad Alessandro Saravalle e Giuseppe Lamastra) e Sandra Mairhofer, che ha preceduto Bianca Morvillo e Martina Stanchi.

