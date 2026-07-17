ROMA (ITALPRESS) – Con un consumo di soli 4,05 l/100 km, la Swift Hybrid AllGrip, dotata di trazione integrale, si laurea prima tra le auto a benzina più efficienti del 2026. La compatta Suzuki dotata di trazione integrale, ha raggiunto il vertice della classifica delle auto a benzina provate nel 2026 dalla testata specializzata Motor1, che ha sottoposto le vetture a un percorso standard di 360 km. Un risultato ottenuto dalla Swift con trazione integrale 4WD AllGrip, che rende il dato ancora più significativo in quanto migliore delle concorrenti dotate di semplice trazione anteriore. L’efficienza non è una questione di un solo componente Il primato di Swift non nasce da una singola soluzione tecnologica, ma dall’equilibrio tra tutti gli elementi che compongono la vettura. La versione protagonista del test è equipaggiata con il motore 1.2 Hybrid da 83 CV, abbinato a un sistema ibrido 12V, a un cambio manuale a cinque rapporti e al sistema di trazione integrale 4WD AllGrip. Una configurazione che combina l’efficienza di un powertrain compatto con la versatilità e la sicurezza della trazione integrale. La swift Hybrid è disponibile anche con la sola trazione anteriore, una soluzione che, grazie alla diminuzione di peso può garantire consumi ancora più contenuti.

Un motore efficiente, un sistema ibrido compatto, un’attenta ottimizzazione aerodinamica e una massa contenuta concorrono insieme a ridurre l’energia necessaria per muovere l’auto. Anche la trazione integrale AllGrip, pur offrendo maggiore versatilità e sicurezza in condizioni di aderenza variabili, è stata integrata all’interno di un progetto complessivo orientato all’efficienza. E’ proprio questa visione d’insieme a distinguere l’approccio Suzuki: non aggiungere semplicemente tecnologia, ma sviluppare ogni componente in funzione dell’efficienza complessiva del veicolo. Meno peso, meno energia In un mercato automobilistico che negli ultimi anni ha visto crescere dimensioni, potenze e masse delle vetture, Suzuki continua a credere che l’efficienza possa nascere anche da un approccio differente. Una massa minore richiede meno energia per muoversi. Un sistema propulsivo correttamente dimensionato può utilizzare l’energia in modo più efficace. Una carrozzeria compatta e aerodinamicamente ottimizzata contribuisce a ridurre le resistenze. Un sistema Hybrid può supportare il motore termico nelle fasi di partenza ed accelerazione, in cui il suo contributo è più utile. Swift Hybrid AllGrip è un esempio di questa filosofia: una vettura compatta, leggera e robusta, dotata di un efficiente sistema ibrido e della versatilità della trazione integrale, capace di raggiungere consumi migliori di qualunque altra auto a benzina comprese le vetture a 2 ruote motrici.

Il risultato ottenuto dalla Swift Hybrid AllGrip dimostra come questa filosofia possa tradursi in un dato concreto e misurabile su strada: 24,69 km/l nel test di consumo reale realizzato da Motor1, un risultato che colloca la compatta Suzuki al vertice della classifica delle auto a benzina provate nella prima metà del 2026. Per Suzuki, l’efficienza non è quindi il risultato di un singolo componente o di una sola tecnologia. E’ il risultato di un progetto nel quale ogni elemento è chiamato a fare la propria parte.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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