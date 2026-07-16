ROMA (ITALPRESS) – Kecskemèt, Ungheria. Mercedes-Benz prosegue con coerenza la trasformazione del proprio network produttivo globale e amplia nel sito di Kecskemèt, in Ungheria, la produzione flessibile di modelli dei segmenti core e compact. La nuova sezione dello stabilimento è stata inaugurata ufficialmente alla presenza di rappresentanti istituzionali. Tra gli ospiti figuravano Pèter Magyar, Primo Ministro dell’Ungheria, e Istvàn Kapitàny, Ministro dell’Economia e dell’Energia dell’Ungheria. Con due nuovi padiglioni dedicati alla carrozzeria e alle linee di assemblaggio, Mercedes-Benz pone le basi per proseguire la più grande offensiva di prodotto nella storia dell’azienda. Nel sito sono stati inoltre realizzati una seconda area dedicata alle presse, una nuova area per la verniciatura all’avanguardia e un impianto per l’assemblaggio delle batterie. Con l’apertura ufficiale dei nuovi padiglioni, la superficie dello stabilimento è passata da 200 a 440 ettari. Kecskemèt diventerà così il più grande sito di produzione automobilistica in Ungheria e uno dei più grandi all’interno del network produttivo globale di Mercedes-Benz. Con investimenti complessivi pari a circa un miliardo di euro nell’ambito del Mercedes-Benz Business Plan 2022-2026, l’azienda conferma il proprio impegno a rafforzare in modo sostenibile competitività, efficienza e capacità futura dell’intero network produttivo.

“Con l’ampliamento dello stabilimento di Kecskemèt, rafforziamo resilienza e flessibilità del nostro network produttivo globale. Questo sito definisce il futuro della nostra produzione: intelligente, connessa, digitale e costantemente orientata a efficienza, qualità e sostenibilità. Ci consente di produrre in modo competitivo modelli come la GLB e la nuova Classe C elettrica, rafforzando al tempo stesso l’intero network produttivo. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al team del sito per il suo impegno straordinario e appassionato”, ha commentanto Michael Schiebe, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Production, Quality and Supply Chain Management. “L’ampliamento dello stabilimento e l’avvio della produzione della nuova Classe C elettrica sono il risultato di un grande lavoro di squadra. Il nostro personale ha preparato e realizzato il ramp-up con forte dedizione. Kecskemèt dimostra in modo concreto come produzione moderna, alta qualità e impegno per la responsabilità sociale possano procedere di pari passo nella regione”, Christian Dickert, Site Manager dello stabilimento Mercedes-Benz di Kecskemèt.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –

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