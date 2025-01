TORINO (ITALPRESS) – Suzuki Swift, la compatta di casa Suzuki, è stata selezionata come una delle 10 finaliste del World Car of the Year 2025 e finalista TOP 5 del World Urban Car 2025, riconoscimenti presentati dai World Car Awards (WCA), come annunciato l’8 gennaio a Las Vegas. I World Car Awards sono stati creati nel 2004 da un gruppo di giornalisti internazionali del settore automobilistico, i quali ogni anno selezionano i migliori modelli tra quelli presenti sul mercato, li valutano e assegnano sei premi, tra cui il “World Car of the Year” e il “World Urban Car” per vetture che rientrano nei 4 metri.

Quest’anno, 96 giornalisti provenienti da 30 Paesi, tra cui Giappone, Stati Uniti, Cina, Europa e India, hanno scelto e votato i modelli in vendita tra gennaio 2024 e marzo 2025. La TOP 3 sarà annunciata a marzo e il vincitore verrà proclamato ad aprile 2025.

La nuova generazione di Suzuki Swift, lanciata nel 2024, è compatta, dinamica ed efficiente. E’ una city car innovativa, intelligente e raffinata, che è un vero piacere guidare nei viaggi di tutti i giorni. Oltre al design e alle innovazioni delle generazioni precedenti, la nuova Swift si distingue dai suoi predecessori per le sofisticate dotazioni di sicurezza.

Dal suo lancio nel 2004, la Suzuki Swift ha riscosso un successo eccezionale in tutto il mondo, con 9,68 milioni di unità vendute in 169 Paesi.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).