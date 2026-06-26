ROMA (ITALPRESS) – Hyundai presenta la nuova i30 Model Year 2027 che conferma le qualità che ne hanno decretato il successo nel tempo: questo nuovo model year presenta un aggiornamento tecnologico pensato per offrire ancora più sicurezza e comfort nella guida quotidiana. Disponibile nelle varianti di carrozzeria a 5 porte o Station Wagon, i30 MY27 conferma la gamma versioni completa e competitiva, arricchita dall’introduzione del nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G, evoluzione del sistema di chiamata automatica di emergenza che assicura una comunicazione ancora più precisa e affidabile nei momenti di necessità. Grazie a un’offerta semplice e ben strutturata, Hyundai i30 continua a rappresentare una proposta particolarmente equilibrata nel segmento delle compatte. La gamma conferma le motorizzazioni benzina 1.0 T-GDI da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti e 1.6 T-GDI da 150 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti, entrambe disponibili sia sulla versione 5 porte sia sulla più versatile Wagon. Una proposta capace di rispondere efficacemente alle esigenze di clienti privati, famiglie ma anche professionisti che la usano per lavoro, combinando efficienza, piacere di guida da vera Hyundai e praticità d’utilizzo.

La versione 5 porte coniuga dimensioni compatte e agilità, rivelandosi ideale anche nella guida urbana e negli spostamenti di tutti i giorni, mentre la Wagon amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo grazie a una maggiore capacità di carico, risultando la scelta perfetta per famiglie e professionisti che necessitano di un grande vano di carico. In entrambe le configurazioni, comfort, ergonomia e connettività evoluta si combinano per offrire un’esperienza di guida intuitiva, piacevole e sempre al passo con le esigenze della mobilità contemporanea.

Rispetto alla 5 porte, i30 Wagon rafforza la dimensione funzionale della gamma grazie alla maggiore capacità di carico: il bagagliaio offre 602 litri (395 litri) in configurazione a 5 posti e arriva fino a 1.650 litri (1.301 litri la 5 porte) abbattendo i sedili posteriori, confermando un’impostazione particolarmente adatta a chi cerca spazio e praticità senza rinunciare ai contenuti tecnologici e di sicurezza della gamma i30. Sulla variante Wagon, la dotazione esterna include inoltre le barre tetto longitudinali, elemento che sottolinea la vocazione più funzionale e versatile di questa configurazione.

Con il Model Year 2027 Hyundai conferma il posizionamento competitivo della gamma, mantenendo invariati i prezzi rispetto al MY26. Hyundai i30 5 porte Business 1.0 T-GDI 115 CV è disponibile a partire da € 28.350, mentre la versione Wagon parte da € 29.850. Ad arricchire ulteriormente l’offerta arriva infine il nuovo colore Cypress Green offerto di serie, una nuova tinta che esalta il design e le forme dell’auto contribuendo a valorizzare la modernità di i30.

L’allestimento Business rappresenta il punto di ingresso della gamma ma che si caratterizza per una dotazione già completa in termini di sicurezza, comfort e connettività: include sistemi Hyundai SmartSense, assistenza alla partenza in salita HAC, monitoraggio della pressione pneumatici, chiamata d’emergenza Next Generation eCall con connettività 5G, fari anteriori Full LED, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti Supervision da 10,25″, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, Smart Key & Start Button, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25″, connettività Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti Over The Air gratuiti per i primi 6 mesi, servizi telematici Bluelink Lite per 10 anni e caricatore wireless per smartphone.

L’allestimento N Line aggiunge una caratterizzazione più sportiva, sia all’esterno sia all’interno: il design dedicato comprende paraurti anteriori e posteriori specifici, minigonne laterali, doppio terminale di scarico, specchietti retrovisori esterni neri e cerchi in lega da 17″ sulla motorizzazione 1.0 T-GDI MT o da 18″ sulla 1.6 T-GDI 7DCT. All’interno, la personalità N Line si traduce in interni dedicati con cuciture rosse, volante sportivo a tre razze e pomello del cambio con design N Line e cuciture rosse, pedaliera rivestita in metallo, estensione manuale del cuscino del sedile guidatore e supporto lombare elettrico a 4 vie.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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