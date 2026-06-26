ROMA (ITALPRESS) – Alpine festeggia settant’anni di storia, all’insegna delle prestazioni, dell’eleganza e di una visione tipicamente francese del motorsport. Una celebrazione internazionale, si legge in un comunicato, che riunisce passato, presente e futuro, animata da modelli iconici e creazioni esclusive. Settant’anni di prestazioni, eleganza, leggerezza e passione: Alpine celebra una storia straordinaria. Nato dalla visione di Jean Rèdèlè, il marchio non ha mai smesso di incarnare uno spirito unico, uno spirito francese fatto di audacia, precisione, raffinatezza e piacere di guida, impresso in ciascuno dei suoi modelli di serie e da competizione. Nel maggio 2025, Dieppe, storica culla di Alpine, è diventata il cuore pulsante di questa celebrazione. Migliaia di appassionati si sono ritrovati per rendere omaggio a sette decenni di sportività. Per le strade della città, silhouette leggendarie e modelli contemporanei si sono incontrati, incarnando una rara continuità tra passato, presente e futuro. Uno dei momenti salienti dell’evento è stata l’esclusiva presentazione della A390 sport fastback, nuova espressione del know-how di Alpine. Era esposta anche A290, affiancata da una straordinaria edizione limitata creata per l’occasione: la A110 R 70, vestita di blu, bianco e rosso. Una creazione che incarna la continuità di un’eredità senza cedere alla nostalgia, dimostrando la capacità di Alpine di guardare con determinazione al futuro pur abbracciando pienamente le proprie radici.

Al Goodwood Festival of Speed, Alpine ha messo in luce tutta la ricchezza del proprio DNA sportivo. Tra i momenti salienti, figurano i primi giri con A290 Rallye in anteprima mondiale, la dimostrazione dinamica nel Regno Unito dell’Alpenglow Hy6 con il suo motore V6 a idrogeno, ma anche la spettacolare A110 R Ultime e la nuovissima A390 sport fastback. Il BWT Alpine Formula One Team ha offerto ogni giorno dimostrazioni adrenaliniche del patrimonio sportivo del marchio. A Rètromobile 2026, Alpine ha messo in risalto la sua eccezionale tradizione attraverso un allestimento scenografico dedicato. Due berlinette iconiche – un modello di serie e un’auto da competizione – hanno rievocato, in particolare, il titolo del Campionato del Mondo Rally del 1973. Accanto ad esse, A110R Ultime incarnava una visione contemporanea di prestazioni, design radicale ed esclusività, supportata da un programma di personalizzazione altamente raffinato. Quest’anniversario è stato celebrato anche al Le Mans Classic, davanti a un pubblico particolarmente numeroso e competente, sia nel paddock che in pista, dove collezionisti e piloti hanno messo in mostra modelli storici. In tutto il mondo, club, associazioni, partner e la rete Alpine hanno dato slancio a questa iniziativa, consentendo ai visitatori di scoprire un’avventura unica fatto di passione, vittorie e sfide. Quest’anno si inserisce in un’ambiziosa strategia di sviluppo per Alpine. Presente oggi in 25 mercati, il marchio prosegue la sua espansione con una rete che passerà da 210 a 300 punti vendita entro la fine del 2026 e una gamma forte composta da tre modelli chiave: Alpine A290, city car sportiva già best-seller, Alpine A390 sport fastback, prossima Alpine A110 prevista nel 2027.

Come momento culminante di questa celebrazione, Alpine svela un libro fotografico inedito firmato dal fotografo-artista Axel Ruhomaully. Attraverso il suo lavoro sulla luce e la penombra, le linee dei modelli Alpine vengono esaltate, offrendo una lettura singolare e sensibile del loro design.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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