ROMA (ITALPRESS) – Martedì 3 novembre, si è svolta la cerimonia conclusiva della decima edizione del Premio Valeria Solesin, promosso dal Forum della Meritocrazia e patrocinato da Suzuki con la collaborazione di altre aziende e associazioni. Nel corso della cerimonia e alla presenza di Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, spiega una nota, “sono state premiate le tesi di laurea selezionati dal Comitato Scientifico che hanno affrontato temi cari alla giovane ricercatrice”. Il Premio, “rende omaggio alla giovane ricercatrice italiana, vittima dell’attentato del Bataclan del 13 novembre 2015, e al suo contributo agli studi sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Giunto alla sua decima edizione, rinnova la memoria di Valeria attraverso le tesi di giovani laureate e laureati che, con le loro ricerche, ne raccolgono idealmente l’eredità e contribuiscono a promuovere una società più equa e inclusiva”. Saranno premiate le tesi che si sono distinte per originalità, rigore metodologico e capacità di offrire prospettive innovative sul tema del talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese.

Anche quest’anno, “il Premio vuole dare visibilità alla ricerca accademica e alle nuove generazioni, riconoscendo il valore delle idee e del merito nella costruzione di un futuro in cui le differenze siano una risorsa e le opportunità siano sempre più accessibili. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione del sapere, del talento e delle pari opportunità in dialogo con realtà aziendali e Università.Diverse le provenienze delle giovani e dei giovani premiati, come differenti sono gli ambiti di studio dei loro lavori, da quello sociologico a quello politico-economico, da quello pedagogico e psicologico a quello della comunicazione, dagli studi giuridici a quelli di architettura e urbanistica”.

Sono state cinquanta le candidature di laureandi e laureande di molte tra le più prestigiose Università italiane, pubbliche e private. Dopo aver valutato l’originalità e l’innovazione degli elaborati, il Comitato Scientifico del Premio ha selezionato 14 neolaureate, che hanno ricevuto i premi in palio, per un valore complessivo di 30.100 euro.

Prendendo parte a questo progetto, Suzuki “rinnova il proprio impegno a sostegno di un’iniziativa che mira a garantire un futuro realmente paritario alle nuove generazioni, promuovendo nel mondo del lavoro una cultura meritocratica capace di valorizzare il talento senza distinzioni di genere. Allo stesso tempo, riconosce come ugualmente importante la realizzazione personale in ambito lavorativo e familiare, sottolineandone la complementarità”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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