ROMA (ITALPRESS) – Pirelli sviluppa per tre dei modelli più rappresentativi della gamma sportiva BMW M, M2, M3 e M4, una versione specifica di P Zero Trofeo RS. Pneumatico semi slick nato per la pista e omologato anche per l’uso stradale, spiega una nota, è stato sviluppato da Pirelli “su misura per i tre modelli, in collaborazione con la Casa tedesca al fine di offrire sicurezza e prestazioni sportive, in particolare aderenza su asciutto, stabilità in curva e frenata, oltre alla costanza di rendimento in condizioni di utilizzo in pista”.

Con il nuovo fitment Pirelli, la BMW M2 con M Performance Track Kit e la BMW M3 CS Touring hanno stabilito nuovi record al Nùrburgring-Nordschleife. La BMW M2 con M Performance Track Kit, che combina “il piacere di guida omologato per la strada con un setup ottimizzato per offrire maggiore precisione nei track day, ha segnato un tempo sul giro di 7:25.068 minuti, abbassando di 0,5 secondi il record nella categoria delle auto compatte al Nùrburgring, detenuto dalla M2 CS”. La M3 CS Touring ha invece completato il giro in 7:29.490, risultando la touring più rapida sul celebre circuito tedesco e superando il precedente record di quasi 6 secondi. Il Nùrburgring Nordschleife è stato anche il principale teatro di sviluppo di questo P Zero Trofeo RS. Il circuito è riconosciuto come uno dei tracciati più esigenti al mondo, con i suoi 20.832 chilometri di lunghezza e le oltre 70 curve: una sfida estrema per piloti e vetture. Infatti, nel tempo è divenuto un riferimento globale per valutare le capacità dinamiche dei diversi modelli.

Lo sviluppo dedicato è frutto di un lavoro di stretta collaborazione tra i team R&D di Pirelli e BMW M: grazie a tecniche avanzate di virtual development, i due gruppi hanno potuto adattare le caratteristiche del pneumatico alle diverse esigenze, sin dalla fase iniziale del progetto, in linea con l’approccio Perfect Fit di Pirelli che mira a creare prodotti su misura per ogni modello o utilizzo specifico. Dopo la fase virtuale, si è passati al collaudo con sessioni di test anche sul circuito di Nardò, oltre che al Nùrburgring, dove le soluzioni individuate in simulazione sono state verificate sul campo.

Tutti i fitment sviluppati da Pirelli per la Casa di Monaco sono contraddistinti dalla marcatura a stella di BMW, che ne attesta l’omologazione e garantisce che i pneumatici soddisfino i severi requisiti del Costruttore in termini di prestazioni e sicurezza. La storica partnership con BMW M si rafforza con i nuovi fitment e conta oggi oltre 30 progetti di pneumatici su misura della famiglia P Zero: dall’ultima generazione di P Zero, che garantisce performance e sicurezza, ai P Zero R, progettati per le auto più performanti ma pensati anche per la guida di tutti i giorni, dai P Zero Trofeo RS ai P Zero Winter 2, per le stagioni invernali.

Lanciato nel 2023 inizialmente come primo equipaggiamento di supercar e hypercar, il semi slick P Zero Trofeo RS è il più sportivo della famiglia Pirelli P Zero ed è nato come pneumatico che trasferisce “dalla pista alla strada” i quasi 120 anni di esperienza di Pirelli nel Motorsport: le tecnologie più innovative, materiali all’avanguardia e mescole multi-compound personalizzabili. Il P Zero Trofeo RS mantiene prestazioni elevate a lungo, consentendo al guidatore di sfruttare appieno il potenziale della vettura in sicurezza, ad esempio nei track day. Pur essendo progettato per l’uso in pista, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato per ampliare il working range del pneumatico, garantendo standard elevato di sicurezza anche su asfalto bagnato.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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