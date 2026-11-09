ROMA (ITALPRESS) – RAM annuncia l’apertura degli ordini in Europa per RAM Rampage, segnando una nuova tappa nel percorso europeo del modello dopo l’anteprima a Fieracavalli 2025. Rampage, spiega una nota, introduce “una proposta unica: il carattere e l’esperienza di un’autentica RAM, abbinati al comfort, alla tecnologia e alla fruibilità quotidiana che ci si aspetta da un SUV”. Nato come Premium Compact Lifestyle Pickup, Rampage apre un nuovo spazio tra i pickup tradizionali e i SUV di fascia alta. E’ progettato per i clienti che apprezzano le caratteristiche e la funzionalità di un pickup, senza i compromessi che tipicamente ne derivano. In Europa, la gamma si compone di due versioni distinte: Rebel 2.2 Turbodiesel e R/T 2.0 Turbo benzina.

Perfettamente a proprio agio tanto nella vita quotidiana su strada quanto in una vasta gamma di attività all’aria aperta, Rampage offre ai clienti “la libertà di non scegliere” tra praticità e raffinatezza, riunendo entrambe le qualità in un unico veicolo. Questo equilibrio è supportato da dimensioni pensate per la guida in Europa. Con una lunghezza di 5.028 mm e una larghezza di 1.886 mm, Rampage è più corto di un pickup di medie dimensioni, garantendo maggiore agilità e facilità di utilizzo nelle strade e nelle città europee, pur mantenendo la forte presenza tipica di RAM. L’architettura monoscocca, le sospensioni indipendenti e lo schema multilink al posteriore consentono a Rampage di muoversi con comfort e sicurezza sia sulle strade urbane sia nei percorsi a lunga distanza.

Il sistema 4×4 on-demand, le 4WD Low e l’Hill Descent Control garantiscono trazione e controllo quando le condizioni diventano più impegnative, contribuendo a una guida sicura in ogni condizione meteorologica. Rampage offre inoltre un cassone lungo 1.450 mm, compatibile con un Europallet, con una capacità di carico fino a 1.015 kg a seconda della versione, assicurando una concreta versatilità per il trasporto di attrezzature e per le attività professionali e nel tempo libero.

“Rampage porta in Europa una nuova e audace espressione di RAM: forza e capacità inconfondibili, comfort premium e una fruibilità quotidiana senza sforzo. Le sue dimensioni adatte all’Europa offrono la vera versatilità di un pickup, senza compromessi”, afferma Fabio Catone, Head of Ram & Dodge Brands, Enlarged Europe.

Il prezzo di listino consigliato parte da 48.000 euro (IVA esclusa). Le prime consegne sono previste a partire da febbraio 2026.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).