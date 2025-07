Suzuki punta sul neo-rétro, debuttano la GSX-8T e la GSX-8TT

ROMA (ITALPRESS) - Arriveranno sulle nostre strade in autunno le due nuove Suzuki della serie 800: la GSX-8T e la GSX-8TT. La prima è una naked, mentre la seconda avrà un design più sportivo, dotato di cupolino anteriore “bikini” e puntale inferiore. Entrambe con un motore bicilindrico parallelo da 776 centimetri cubici, sono state disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo di Torino. Le due moto fondono linee classiche con elementi moderni, ispirandosi a leggendari modelli del passato. Il loro design neo-retro e la lettera T richiamano la celebre T500 Titan prodotta dal 1967, primo modello importato in Italia a partire dal 1970. Per la 8TT, la seconda 'T' rappresenta il concetto di “Timeless”, espressione del design senza tempo che la contraddistingue. Si differenzia dalla GSX-8T per il cupolino ispirato alla mitica moto degli Anni 80: la Suzuki GS1000 in configurazione racing utilizzata nel campionato americano AMA. Il risultato finale è un design sofisticato dal carattere nostalgico, finiture di qualità e prestazioni di alto livello.. abr/gtr