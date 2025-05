Suzuki presente al Giro d’Italia 2025 con una flotta di 50 moto

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki rafforza il suo legame con il mondo del ciclismo e si presenta al Giro d’Italia 2025, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, con una flotta di 50 moto. Contestualmente si terrà anche il Giro-E, lo spin-off elettrico del Giro d’Italia. Suzuki supporterà la corsa ciclistica negli spostamenti dello staff e del personale per garantire sicurezza, tempestività nei collegamenti e assistenza continua durante una delle competizioni più impegnative e iconiche del calendario ciclistico internazionale.

“La presenza di Suzuki non è una novità nel circuito delle grandi classiche firmate RCS Sport & Events: il marchio giapponese è già stato protagonista di eventi come Strade Bianche, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, fino ad arrivare a supportare l’esordio del Giro d’Abruzzo – sottolinea una nota -. Ora l’impegno cresce ulteriormente in vista del Giro d’Italia 2025, che partirà in maniera inedita dall’Albania, con le prime tre tappe ospitate oltre Adriatico, per poi attraversare l’Italia fino al grande finale a Roma, che per la settima volta accoglierà l’arrivo della Corsa Rosa”.

Le moto Suzuki selezionate per l’evento “sono modelli pensati per affrontare ogni tipo di terreno e condizione, combinando affidabilità, agilità e potenza. Tra i mezzi più utilizzati figurano i modelli V-Strom 800 e 1050, perfetti per le tappe di montagna o strade miste, e modelli come le Suzuki GSX-S1000GT e Suzuki GSX-S1000GX”.

Suzuki garantirà “una vera e propria presenza attiva e dinamica nel cuore della corsa, al fianco di atleti, staff e spettatori, a testimoniare una visione condivisa di passione per lo sport, tecnologia avanzata e impegno nella mobilità sostenibile“.

Nel circuito “Corse Rosa” Suzuki avrà inoltre un ruolo di rilievo nelle gare Giro Next Gen e nel Giro d’Italia Women, dove metterà a disposizione, oltre la flotta moto, anche la propria flotta auto. Suzuki sarà infatti Auto del Giro Next Gen, la competizione dedicata ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale, in programma dal 15 al 22 giugno, e del Giro d’Italia Women, la corsa a tappe al femminile che si terrà dal 6 al 13 luglio, con partenza da Bergamo e arrivo finale a Imola”. Suzuki è recentemente diventata partner della Lega Ciclismo Professionistico “rafforzando il proprio ruolo come attore attivo e promotore di uno sport inclusivo e rispettoso dell’ambiente”.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS).