Suzuki Marine celebra i suoi 60 anni con 60 ore di navigazione nel mare di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Sessanta ore di navigazione ininterrotta per celebrare sessant’anni di storia: Suzuki Marine sceglie Palermo tra le tappe in cui rendere omaggio a un percorso fatto di innovazione e passione, ma anche di attenzione a temi delicati come l’ambiente e la sostenibilità: in tal senso il ‘Suzuki Raid 60 Anniversary’, presentato all’Ibis Styles Hotel di Palermo, sarà un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un clima di competizione e attenzione alla sicurezza in mare.

La navigazione prenderà il via domani alle 8 e si chiuderà il 3 luglio alle 20: sono 60 ore di navigazione senza mai spegnere il motore, con due gommoni da 6 metri che riprendono la livrea del primo motore Suzuki (rosso e beige). Sarà una competizione a tutti gli effetti, un’impresa in mare aperto con due squadre e premi in palio: ogni momento di navigazione sarà un test in termini di orientamento (anche notturno), recupero oggetti in mare, gestione di tempo, velocità e consumi.

“Palermo è una delle piazze ideali per organizzare eventi come questo – sottolinea Paolo Ilariuzzi, direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia – Oltre a regalare un paesaggio meraviglioso abbiamo trovato spazi marittimi perfetti a livello organizzativo; ci sono tutti gli ingredienti per festeggiare al meglio i sessant’anni di Suzuki Marine. Siamo qui per far divertire i partecipanti al raid: dopo due giorni e mezzo di navigazione ci sarà certamente un po’ di stanchezza, ma si andrà via con la consapevolezza di aver assaporato le bellezze del nostro mare con il motore Suzuki, la cui affidabilità è assolutamente nota”.

La presentazione del Raid è stata anche un’occasione per ripercorrere i sessant’anni di storia del marchio e i riconoscimenti ottenuti, tra cui spicca l’Innovation Award Nmma, vale a dire il prodotto più innovativo dell’anno: le affermazioni di Suzuki Marine sono ben nove dal 1987 al 2017. Una nuova generazione di motori verrà inaugurata nel 2026: per il momento nessuna indicazione specifica, se non che l’obiettivo è soddisfare i parametri di mercato a livello di potenza.

Presente anche Sergio Davì, comandante e ambassador di Suzuki Italia dal 2012: il rapporto, racconta, “è nato con una prima avventura da Palermo a Capo Nord; nel 2017 è toccato al Brasile con Recife e Natal, poi New York passando dalla Groenlandia, Los Angeles passando da due oceani e dal canale di Panama e adesso ci stiamo preparando a una nuova avventura verso Oriente”.

