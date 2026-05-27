PALERMO (ITALPRESS) – “Sono voluto venire a testimoniare di persona la vicinanza della Regione a Tommaso Dragotto, titolare di un’azienda oggetto di intimidazioni criminali. In un momento in cui si registra un aumento di episodi inquietanti ai danni di imprese del territorio, è necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza e la Regione vuole fare la propria parte, come ho voluto dimostrare personalmente oggi. Rigettiamo con decisione ogni atto che rischi di far ripiombare la Sicilia in un passato oscuro e che vanifichi gli sforzi che la società civile siciliana e le stesse istituzioni compiono quotidianamente”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che oggi pomeriggio si è recato personalmente nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini.

-Foto ufficio stampa Presidenza Regione Siciliana-

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