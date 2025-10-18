TORINO (ITALPRESS) – Suzuki GSX-8T e GSX-8TT debuttano nelle concessionarie, due moto che incarnano il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”, fondendo linee classiche ad elementi moderni. La 8T si ispira alla leggendaria T 500 “Titan” mentre il cupolino della 8TT prende spunto dalla GS1000 in configurazione racing del campionato AMA degli anni ’80. Entrambe reinterpretano l’heritage Suzuki in chiave moderna.

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT uniscono maneggevolezza e prestazioni grazie a un bicilindrico parallelo da 776 cc (83 CV e 78 Nm), dotato di sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni e di elettronica avanzata gestita dal Suzuki Intelligent Ride System che include: Suzuki Drive Mode Selector (“Scegliiltiro”): tre modalità di guida per adattare erogazione e risposta del motore. Suzuki Traction Control System (“Aprisereno”): tre livelli di controllo di trazione, disattivabile. Ride-by-wire: per una gestione precisa dell’accelerazione. Easy Start System: per l’avviamento facilitato. Low RPM Assist (“Partifacile”): evita lo spegnimento nelle partenze lente. Quick Shift System (“Cambiarapido”): cambiata fluida in salita e discesa di marcia. Il tutto gestito tramite un display TFT LCD a colori da 5 pollici, abbinato a una porta USB-C per la ricarica veloce dei dispositivi.

La ciclistica prevede telaio in acciaio con forcellone in alluminio, sospensioni KYB e ruote da 17″ dotate di pneumatici Dunlop Sportmax. L’impianto frenante monta doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze Nissin radiali e disco posteriore da 240 mm. Con le GSX-8T e 8TT debutta la nuova batteria compatta e leggera Hy Eliiy Power agli ioni di litio, che offre maggiore affidabilità e durabilità nel tempo.

Per offrire ai propri clienti la possibilità di personalizzare le moto in chiave sportiva o touring, aumentando capacità di carico, comfort e protezione, Suzuki propone i kit accessori dedicati alle GSX-8T e GSX-8TT: KIT Street Style 8T STREET: Parabrezza (Fumè) per conferire alla moto un aspetto ancora più elegante. Protezioni Laterali Serbatoio in stile vintage aiutano a proteggere entrambi i lati del serbatoio dai graffi. Cover Monoposto per conferire alla moto un look più sportivo. 8TT STREET: Protezioni Laterali Serbatoio in stile vintage che aiutano a proteggere entrambi i lati del serbatoio da graffi. Cover Monoposto per conferire alla moto un look più sportivo. KIT Touring Style 8T-TT TOURING: Borse morbide laterali, una soluzione comoda e funzionale per aumentare la capacità di carico, con volume espandibile da 15L fino a 20L per borsa, entrambe con il logo SUZUKI. Borsa serbatoio (Grande) realizzata in nylon resistente con bordatura riflettente, capacità 11 litri espandibile fino a 15 litri, completa di copertura antipioggia e tracolla. Supporti per borse morbide laterali. Anello di fissaggio per Borsa Serbatoio. elemento necessario per l’installazione della borsa serbatoio. I kit e i relativi accessori sono disponibili presso la rete ufficiale Suzuki. Il prezzo di lancio è consultabile presso i concessionari aderenti, fino a esaurimento scorte.

La Suzuki GSX-8T, in vendita al prezzo di listino di 10.910 euro franco concessionario iva inclusa (esclusi kit accessori), è disponibile in tre colorazioni: Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi. Per la Suzuki GSX-8TT, con prezzo di listino di 11.560 euro franco concessionario iva inclusa (esclusi kit accessori) la scelta è tra due colorazioni: Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni. I clienti potranno recarsi presso i concessionari per scoprire le promozioni dedicate. Per provarle entrambe è necessario accedere alla sezione “Provala” del sito moto.suzuki.it, selezionare il modello desiderato e consultare l’elenco dei concessionari che dispongono della moto. Una volta individuato il punto vendita, basterà inserire i dati e scegliere uno degli slot disponibili tra quelli indicati.

– foto: ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).