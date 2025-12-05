Suzuki e il Torino insieme per un Natale solidale

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki, in occasione del match Torino-Milan che si disputerà lunedì allo Stadio Olimpico Grande Torino, è orgogliosa di aderire alla speciale iniziativa di beneficienza “Un Natale per tutti” promossa dal Torino con i suoi partner, a sostegno del Sermig Arsenale della Pace, realtà piemontese storicamente impegnata nell’aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Per l’occasione Suzuki consegnerà al Sermig 200 pacchi alimentari e invita non solo i tifosi che si recheranno allo stadio, ma tutti i cittadini ad aderire a questa lodevole iniziativa. All’esterno dei quattro settori dello stadio saranno presenti contenitori presidiati dai volontari, dove tutti potranno donare alimenti a lunga conservazione come pasta, legumi in scatola, olio e altri generi non deperibili secondo le indicazioni del Sermig Arsenale della Pace.

La raccolta sarà attiva dall’apertura dei cancelli alle 18.45 fino al fischio d’inizio del match. I raccoglitori saranno posizionati presso gli ingressi di Curva Maratona, Tribuna Ovest 1, Ingresso Partner e Distinti Est. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere la tifoseria in un’azione collettiva e responsabile, rafforzando il valore sociale dello sport e il legame con il territorio torinese.

