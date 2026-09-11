Suzuki, debutta la crossover SV-7GX

ROMA (ITALPRESS) - Presentata lo scorso anno a Eicma, la nuova Suzuki SV-7GX arriva finalmente nelle concessionarie. È una crossover stradale di media cilindrata pensata per unire il carattere sportivo di una naked al comfort e alla versatilità necessari per affrontare anche i viaggi più lunghi. Sviluppata sulla piattaforma della SV650, monta il collaudato bicilindrico a V di 645 centimetri cubici, che in questa versione sviluppa 73,4 cavalli. Il design punta su linee dinamiche e su una buona protezione aerodinamica, con parabrezza regolabile su tre posizioni, paramani e illuminazione a LED di serie. La posizione di guida cerca un equilibrio tra controllo e comfort, con la sella a 795 millimetri da terra. Attenzione anche al passeggero, che dispone di una seduta dedicata e di maniglie integrate. Completa la dotazione una ricca elettronica, con tre modalità di guida, controllo di trazione, acceleratore elettronico, ABS e cambio quickshifter bidirezionale. A bordo c’è un display TFT a colori da 4,2 pollici, collegabile allo smartphone per gestire la navigazione e visualizzare notifiche, informazioni sul traffico e sul viaggio. La nuova SV-7GX è disponibile da settembre in quattro livree: Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. Per chi vuole aumentare la vocazione turistica sono disponibili anche diversi accessori, tra cui bauletto, borse laterali, borsa da serbatoio e parabrezza maggiorato. Il listino parte da 7.990 euro per la versione Bianco Cortina e arriva a 8.290 euro per le altre colorazioni, IVA inclusa. mrc/gtr