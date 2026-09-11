Home Video News Pillole Tg Sport – 11/9/2026
Tg Sport – 11/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions League, il Como travolge il Lipsia 4-1 - Cristante illude la Roma a Istanbul: col Fenerbahce finisce 1-1 - Serie A, grande attesa per i big match Lazio-Milan e Inter-Udinese - Serie A, la statistica spinge Allegri: mai perso in carriera contro il Bologna - Volley Europei, esordio vincente per gli azzurri: 3-0 alla Svezia in Piazza del Plebiscito - US Open, la finale femminile sarà Sabalenka-Rybakina - Bilancio agrodolce per le italiane all'esordio in Champions azn