Lavoro, a settembre 565 mila assunzioni nelle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Sono 565mila le entrate programmate dalle imprese a settembre 2026, mentre salgono a 1,5 milioni quelle previste complessivamente nel trimestre settembre-novembre. I servizi concentrano il 65,6% delle entrate programmate. Lo rileva il Sistema di monitoraggio Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rispetto a settembre dello scorso anno, la domanda mensile risulta in lieve riduzione, ma il mercato del lavoro continua a mostrare un’elevata necessità di personale e una forte selettività nei profili ricercati, con una difficoltà di reperimento che si attesta al 44% A settembre sono previste 177mila entrate tra impiegati, professioni commerciali e nei servizi, pari al 31,4% della domanda complessiva, seguite da 163mila entrate per operai specializzati, conduttori di impianti e macchine e da 120mila per dirigenti, specialisti e tecnici. Gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione sono la professione più richiesta a settembre. Seguono gli addetti alle vendite, e il personale non qualificato nei servizi di pulizia. /gtr