Suzuki al fianco della Nazionale italiana di rugby per le Quilter Nations Series 2025

MILANO (ITALPRESS) – Scelta dalla Federazione Italiana Rugby come partner, Suzuki conferma il proprio impegno al fianco della Nazionale in campo per le Quilter Nations Series 2025, il trittico di test-match autunnali che inaugura la stagione 2025/26 degli Azzurri di Gonzalo Quesada.

Suzuki è pronta a sostenere gli Azzurri nei test match che anticipano il Sei Nazioni, con il proprio logo sui pantaloncini della divisa ufficiale. Il debutto è avvenuto con la vittoria della Nazionale sabato al Bluenergy Stadium di Udine, dove l’Italrugby ha esordito contro l’Australia; seguono poi i match del 15 novembre all’Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica, campione del Mondo, e del 22 novembre al “Luigi Ferraris” di Genova con il Cile, inedito avversario per l’Italrugby.

“Suzuki ritrova nel movimento rugbistico e nei suoi giocatori valori come: impegno, passione, rispetto delle regole e senso di lealtà che ispirano da sempre, nel motorsport, piloti a due e a quattro ruote Suzuki è fiera di condividere con la Nazionale di rugby e più in generale al mondo della palla ovale, l’immagine positiva che suscita questo sport e il grande interesse da parte del pubblico, senza alcuna distinzione di età o di genere – si legge in una nota – La Federazione Italiana Rugby e Suzuki hanno molte affinità, entrambe hanno una profonda tradizione e sono legate alle proprie radici eppure sono dinamiche e capaci di rinnovarsi, pronte ad assecondare i desideri di chi ama una vita attiva all’aria aperta e con una costante attenzione all’ambiente”.

In occasione delle Quilter Nations Series 2025, la Federazione Italiana Rugby rinnova il proprio impegno a fianco di Unicef Italia, sostenendo il diritto all’istruzione di bambini e bambine in tutto il mondo aderendo all’iniziativa “Una meta per il futuro”. Emergency Partner di Unicef Italia, la Federazione è impegnata nel sostenere i programmi dell’organizzazione nei contesti di emergenza umanitaria e nel promuovere, attraverso il rugby, i valori di solidarietà, inclusione e diritto all’istruzione.

Un impegno che diventerà quanto mai concreto in occasione delle Quilter Nations Series: nel corso dei tre test match, la FIR, con il supporto dei propri partner Vittoria Assicurazioni, Suzuki Italia e Avis Italia, contribuirà con una speciale campagna all’acquisto delle School Box destinate a garantire la continuità educativa in contesti di emergenza umanitaria. Per ogni meta segnata dalla Nazionale nelle Quilter Nations Series, i partner della FIR e i tifosi – attraverso la speciale landing page dedicata all’iniziativa, potranno sostenere l’acquisto delle School Box, alimentando gli speciali contatori presenti all’interno della pagina. Le School Box contengono materiali scolastici essenziali – quaderni, penne, lavagnette e manuali – sufficienti per permettere a un’intera classe di 40 bambini e bambine di proseguire le attività educative anche in assenza di strutture scolastiche.

