Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki annuncia il proprio impegno al fianco della Nazionale italiana di rugby: il primo appuntamento per gli azzurri nel Torneo Sei Nazioni 2026, una delle competizioni più prestigiose del panorama rugbistico internazionale, è in programma sabato, alle 15.10, allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Il legame tra Suzuki e la Federazione Italiana Rugby nasce dalla condivisione di valori autentici come dinamismo, dedizione e spirito di squadra, da sempre parte integrante del dna Suzuki, sia nel motorsport a due e quattro ruote che nella mobilità di tutti i giorni.Il Torneo Six Nations 2026 prenderà il via il 5 febbraio in Francia mentre la nazionale italiana giocherà la sua prima partita il 7 febbraio a Roma allo Stadio Olimpico. Suzuki celebra la sua partnership con la Federazione Italiana Rugby con una livrea esclusiva #16thman dell’iconico SUV Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD, vestito con i colori e le grafiche ufficiali della maglia della Nazionale Italiana di Rugby. Questa livrea speciale, rende omaggio allo spirito del rugby e ai valori condivisi con Suzuki: determinazione, versatilità e lavoro di squadra.

Il pubblico potrà ammirare la one-off Vitara #16thman durante il Six Nations, nel cuore del Village dedicato ai tifosi presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione delle partite della Nazionale Italiana di Rugby. Dotata del sistema di trazione integrale 4WD ALLGRIP, la Vitara #16thman si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni terreno, incarnando al meglio lo spirito del rugby: affrontare con grinta e sicurezza qualsiasi sfida, che sia su un campo fangoso o su una strada dissestata. Suzuki, forte della sua esperienza nei veicoli ibridi e 4WD, dimostra ancora una volta di essere al fianco di chi vive la strada – o il campo – come un’avventura da vincere, senza compromessi.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).