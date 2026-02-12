Suzuki accende Sanremo tra musica, storie ed emozioni

TORINO (ITALPRESS) – Fedele ai propri valori e alla vocazione a essere presente ovunque ci siano passione, condivisione e voglia di divertirsi, Suzuki rinnova il legame con il Suzuki Stage, il palco “outdoor” in Piazza Colombo che incarna l’idea di un Festival diffuso, capace di uscire dal Teatro Ariston per incontrare il pubblico nel cuore di Sanremo. I Suzuki Stage rappresenta il cuore del progetto “Tra palco e città” e ospiterà, nel corso delle serate, cinque artisti tra più amati del pubblico: Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e Pooh.

I riflettori sul Suzuki Stage si accenderanno sabato 21 febbraio alle ore 18.00, in occasione dell’Opening, con le esibizioni dei giovani talenti di Area Sanremo e degli Urban Theory. La conduzione del Suzuki Stage 2026 sarà affidata a Daniele Battaglia, che accompagnerà il pubblico per tutta la settimana del Festival.

Il programma del Suzuki Stage: martedì 24 febbraio Gaia, mercoledì 25 febbraio Bresh, giovedì 26 febbraio The Kolors, venerdì 27 febbraio Francesco Gabbani e sabato 28 febbraio Pooh. Parallelamente alle attività live in città, Suzuki sarà protagonista anche sul piccolo schermo. Suzuki Swift Hybrid accompagnerà il pubblico verso il Festival con una serie di clip social sul profilo di Carlo Conti e @Saremorai nella settimana precedente l’evento, oltre a essere presente nelle clip video di Anteprima e PrimaFestival condotte da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Sotto Sanremo: dove il festival si guarda da un’altra prospettiva

Accanto alla dimensione urbana e live del Suzuki Stage, prende forma Sotto Sanremo, un progetto narrativo originale che ribalta il punto di vista sul Festival, offrendo uno sguardo contemporaneo e generazionale.

All’interno del progetto Suzuki Swift Hybrid – Auto del Festival – è protagonista della sigla del programma, accompagnando ogni sera le tre protagoniste vero l’Ariston. Sotto Sanremo nasce e vive sotto il Teatro Ariston, in un ex locale abbandonato, trasformato in uno spazio nascosto che diventa osservatorio privilegiato sul Festival più seguito d’Italia. Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi racconteranno Sanremo da una prospettiva inedita, libera e profondamente contemporanea: le esibizioni, le polemiche, i momenti iconici, i silenzi, i meme e le reazioni. Ma soprattutto il modo in cui il Festival viene vissuto, commentato e riscritto fuori dall’inquadratura ufficiale.

Il “sotto” diventa così metafora del presente: lo spazio in cui la Generazione Z guarda i grandi eventi attraverso second screen, social, reaction e commenti in tempo reale. Non più spettatori passivi ma interpreti attivi che rielaborano e restituiscono significato all’evento.

Sotto Sanremo è una serie Original RaiPlay, composta da 7 puntate da 30 minuti, disponibile dal 23 febbraio 2026.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

