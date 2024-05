ROMA (ITALPRESS) – Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di oggi: 6-20-40-55-71-80. Numero Jolly: 12. Numero Superstar: 75. Un “6” da 101.511.953,21 euro realizzato a Napoli, nessun “5+1”. Il Jackpot, il primo del 2024, è stato ottenuto giocando una schedina da due euro presso il punto vendita Tabacchi situato in Via Toledo ex Via Roma, 410. Il jackpot per il “6” scende a 19.400.000 euro.

