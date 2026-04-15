Donna precipita dal terzo piano e muore nel Cagliaritano, indagini in corso

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una donna di 66 anni è stata trovata morta nel piazzale di un’abitazione privata a Selargius, in provincia di Cagliari. L’allarme è scattato quando il proprietario dello stabile, un 87enne, ha rinvenuto il corpo esanime nel cortile della dimora e ha avvertito il 118, che ha chiamato i Carabinieri del Comando provinciale.

La donna, di origine romena, in questo periodo era ospitata nello stabile a titolo gratuito. Secondo quanto emerso dai primi e immediati accertamenti condotti dai Carabinieri, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano dell’edificio in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione. Sul posto sono giunti anche i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari, i quali hanno eseguito i rilievi tecnici necessari a cristallizzare la scena dell’evento. L’Autorità giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti e sentito il parere del medico legale intervenuto, ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove verrà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).