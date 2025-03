PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (BMW) ha dominato il round portoghese del WorldSBK. Dopo aver vinto Gara1 ieri, oggi il turco ha vinto anche Superpole Race e Gara2 realizzando, nella Superpole Race con il tempo di 1’39″441, il nuovo giro record di gara, che migliora di quasi quattro decimi di secondo quello da lui stesso siglato nel 2023. In entrambe le gare odierne sia il vincitore sia il principale contendente Nicolò Bulega (Ducati) si sono affidati a pneumatici in mescola medium SC1 anteriore e soft di sviluppo in specifica E0125 posteriore.

La nuova posteriore di sviluppo in specifica E0125 è stata la scelta pressoché unanime in entrambe le griglie di Superpole Race e Gara2, con un’unica eccezione: Garret Gerloff (Kawasaki) ha preso il via della gara corta con la supersoft SCX. Per l’anteriore, la più utilizzata è stata la medium SC1, con le sole eccezioni di Alvaro Bautista (Ducati), che ha preferito la hard SC2 in entrambe le gare odierne, e Scott Redding (Ducati) e Remy Gardner (Yamaha), che l’hanno scelta per Gara2. Gara2 della WorldSBK è stata interrotta circa a metà per le condizioni della pista. Alla ripartenza, solo tre piloti hanno cambiato mescola rispetto al primo via: Remy Gardner (Yamaha) e Sam Lowes (Ducati) hanno sostituito l’anteriore, passando rispettivamente da SC2 a SC1 e da SC1 a SC2, mentre Zaqhwan Zaidi (Honda) ha cambiato il posteriore soft in specifica di sviluppo E0125 per la SC0 di gamma.

Prima vittoria in Gara2 WorldSSP per Bo Bendsneyder (MV Agusta), con la combinazione medium SC1 all’anteriore e soft SC0 al posteriore, scelta effettuata anche da tutti gli altri piloti. Nel warm up della mattina, Can Oncu (Yamaha) ha fatto registrare il nuovo giro record della pista in 1’42″643 e in Gara2 ha siglato anche il nuovo giro record di gara in 1’42″909, migliorando il precedente di tre decimi abbondanti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti a Portimão dalla nuova soft di sviluppo in specifica E0125, perché è stata unanimemente apprezzata ed ampiamente utilizzata in tutto il fine settimana – commenta Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Ha dimostrato ottime prestazioni, tanto da essere addirittura scelta per la qualifica da quasi tutti i piloti al posto della più morbida SCX e che ha contribuito al miglioramento di tutti i record sul giro. È stata anche molto costante, sia nella gara corta sia nelle due gare lunghe: in tutte e tre ha consentito ai contendenti alla vittoria di darsi battaglia fino all’ultima curva. I commenti che abbiamo raccolto da tutti i piloti e dai team sono stati molto positivi, quindi sarà interessante proseguire con questa specifica e fare ulteriori test su diversi circuiti e in altre condizioni”.

“Nonostante la soft di sviluppo abbia praticamente monopolizzato le scelte di questo round, portiamo a casa anche buoni riscontri sulla nuova soft di gamma, la SC0, che è stata utilizzata soprattutto nelle prime fasi del fine settimana. Anche quella sarà un’opzione interessante per i prossimi round”, chiosa Barbier.

