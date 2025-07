Superbike, Barbier “In Ungheria offerte soluzioni per ogni condizione”

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Doppietta di Toprak Razgatlioglu (BMW), che ha vinto anche entrambe le gare di oggi al Balaton Park Circuit dopo il successo già ottenuto ieri in Gara1. Alla partenza della Superpole Race, quando la pista era ancora bagnata tranne la linea della traiettoria ideale, il pilota BMW ha scommesso sulle slick adottando la SC1 anteriore abbinata a SC0 posteriore. Ha poi mantenuto lo stesso pneumatico anteriore, ma in combinazione con la soft di sviluppo in specifica E0125 al posteriore, per Gara2, scelta condivisa anche dal secondo classificato Nicolò Bulega, dal terzo Sam Lowes (entrambi su Ducati) e da quasi tutti gli altri piloti. Le condizioni di asfalto miste all’inizio della Superpole Race hanno portato a diverse scelte di pneumatici. Alcuni piloti hanno montato le Intermedie, ma più di metà griglia ha scelto le slick. A differenza del vincitore Razgatlioglu, Sam Lowes e Alvaro Bautista, entrambi su Ducati e classificati rispettivamente secondo e terzo, hanno preferito la soft di sviluppo E0125 per il posteriore. Gara2 del WorldSSP si è svolta su pista asciutta con 36° C di asfalto e ha visto il trionfo di Stefano Manzi (Yamaha), che replica così il successo di ieri, seguito nell’ordine da Simon Jespersen (Ducati) e Can Oncu (Yamaha). Tutti e tre, come anche gli altri piloti, hanno utilizzato la SC1 anteriore, mentre si sono divisi sulla scelta del posteriore: SC0 per il vincitore, SCX per il secondo e il terzo classificato.

“In un fine settimana in cui la priorità di team e piloti era trovare il giusto feeling con il tracciato e finalizzare assetti efficaci, è stato molto positivo poter offrire una gamma di soluzioni in grado di coprire ogni condizione, consentendo a tutti di concentrarsi sulle proprie esigenze nonostante la variabilità del meteo – l’analisi di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – La gara di ieri ha fornito ottimi riscontri sull’uso delle slick, mentre oggi, con pista inizialmente molto bagnata e poi progressivamente sempre più asciutta, abbiamo visto in azione anche rain e intermedie. Le rain hanno dato buoni risultati nel warm-up, con feedback positivi dai piloti e nessuna caduta, ma sono state accantonate per la Superpole Race quando la pioggia si è interrotta e la traiettoria ideale si è asciugata. In questa gara, la scelta tra le due opzioni soft posteriori è dipesa dal feeling personale e Razgatlioglu ha confermato la preferenza per la SC0 di gamma, già vincente sabato. Ottimi riscontri anche per la E0125, adottata dalla maggior parte dei piloti su slick. Non è mancato chi ha scommesso sulle intermedie che però in assenza di ulteriore pioggia sono risultate svantaggiate. In Gara2, su pista ormai completamente asciutta, solo tre piloti hanno scelto la SC0, mentre tutti gli altri hanno optato per la E0125, inclusi i tre a podio. Dopo Portimão, abbiamo avuto un’ulteriore conferma delle ottime prestazioni della E0125 sulla distanza, testimoniata dal miglioramento del tempo medio sul giro in Gara2 rispetto a Gara1, superiore ai tre decimi”.

