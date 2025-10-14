Superbike, Barbier “A Jerez faremo il bilancio del lavoro di sviluppo portato avanti quest’anno”

ROMA (ITALPRESS) – Con lo Spanish Round, in programma dal 17 al 19 ottobre sul circuito di Jerez de la Frontera, il Campionato Mondiale FIM Superbike si appresta a concludere la stagione 2025 e a incoronare il Campione del Mondo della classe WorldSBK. Per l’occasione, Pirelli si affida alle stesse specifiche già proposte per il Round di Estoril lo scorso fine settimana, incluse le nuove specifiche di sviluppo: l’anteriore E0672 e le due posteriori E0126 ed E0479.

I piloti del WorldSBK avranno a disposizione tre mescole per l’anteriore: la hard SC2 e due varianti di medium SC1, la versione di gamma e la specifica di sviluppo E0672. Quest’ultima ha debuttato lo scorso fine settimana a Estoril dove ha riscosso buon successo ed è stata ampiamente utilizzata in gara. È stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare la stabilità in frenata e in ingresso curva, grazie a una nuova struttura che offre un maggiore supporto.

Per il posteriore, la soft SC0 sarà l’opzione più protetta dall’usura, affiancata dalla ormai nota supersoft SCX di sviluppo in specifica E0126 e dalla più recente extrasoft SCQ di sviluppo in specifica E0479 che ha debuttato nel Round di Misano e che sarà utilizzabile solo nelle prove, in qualifica e nella Superpole Race.

Confermata anche per la classe WorldSSP l’allocazione vista in azione in Portogallo, con SC1 ed SC2 come opzioni per l’anteriore e SCX e SC0 per il posteriore.

“In questa stagione abbiamo introdotto diverse novità che hanno riguardato gran parte delle soluzioni in gamma, in particolare quelle posteriori – le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli -. La nuova struttura applicata alle SC0 e SCX ha dato riscontri molto positivi, tanto che le rispettive versioni di sviluppo, E0125 ed E0126, sono risultate tra le più utilizzate nei round in cui sono state messe a disposizione. Questo ci ha permesso di raccogliere dati importanti nel corso della stagione e con l’ultimo appuntamento di Jerez potremo tirare le somme sul lavoro svolto e i risultati ottenuti. In Spagna riproponiamo la supersoft E0126 perché riteniamo che possa adattarsi molto bene alle caratteristiche del tracciato, e allo stesso tempo vogliamo offrire continuità tra le specifiche posteriori utilizzate in questo round e in quello precedente di Estoril, anche allo scopo di favorire il lavoro di test sulla nuova anteriore di sviluppo, la E0672, che ha debuttato proprio in Portogallo lo scorso fine settimana riscuotendo commenti molto positivi e un ampio apprezzamento, ma che necessita di ulteriori verifiche per valutarne a fondo le prestazioni. La mescola SC1 che adotta è ormai consolidata e ben conosciuta e ci siamo concentrati sullo sviluppo di una nuova struttura che offra maggiore stabilità in frenata e in inserimento curva. Per ora i primi riscontri da parte dei piloti che l’hanno utilizzata ad Estoril sono incoraggianti, ma sarà interessante valutarne il comportamento anche in un circuito più impegnativo per l’anteriore come Jerez. Riproporremo anche la posteriore SCQ di sviluppo E0479, che abbiamo già portato in quattro round, tra cui Misano, dove, con temperature dell’asfalto superiori ai 47 °C, è stata ampiamente utilizzata e molto apprezzata. Se a Jerez troveremo condizioni simili, potremo raccogliere ulteriori dati utili.”

