Sumud Flotilla, il video dell'esplosione a bordo di una imbarcazione
ROMA (ITALPRESS) - In un video postato sui social da Sumud Flotilla gli attimi dell'esplosione a bordo di una delle imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari a Gaza mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Gli organizzatori della spedizione umanitaria parlano di un esplosione causata da un drone. Le autorità tunisine però hanno smentito. abr/gtr (Fonte: globalsumudflotilla)