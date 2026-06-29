Summer Fancy Food Show, la Liguria rafforza la propria presenza negli Usa con 12 aziende e uno stand

GENOVA (ITALPRESS) – La Liguria torna protagonista al Summer Fancy Food Show, il più importante appuntamento nordamericano dedicato all’industria alimentare e delle bevande, in corso al Javits Convention Center di New York fino a domani, martedì 30 giugno.

Giunta alla sua 70ª edizione, la manifestazione rappresenta uno dei principali punti d’incontro tra produttori, buyer, importatori, distributori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2025 ha registrato oltre 13.000 partecipanti, 8.100 buyer, quasi 2.500 espositori e il lancio di oltre 980 nuovi prodotti, a conferma del ruolo strategico della fiera per l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari. All’interno dell’Italian Pavilion, la Liguria è presente con uno stand istituzionale di oltre 74 m², realizzato in collaborazione con Liguria International e Agenzia “in Liguria”, nel quale trovano spazio dodici aziende rappresentative delle principali produzioni del territorio.

“Accompagnare le aziende liguri in una manifestazione come il Summer Fancy Food Show significa fare squadra per valorizzare un comparto che rappresenta una delle espressioni più? vivaci della nostra regione – spiega l’assessore alla Promozione dei prodotti liguri? Alessandro Piana -. Le nostre produzioni raccontano qualità, identità e tradizione, ma anche la capacità delle imprese di innovare e competere in contesti sempre più? globali. Attraverso il nostro agroalimentare promuoviamo non solo il valore economico delle filiere, ma anche l’immagine della Liguria?”.

“Un’occasione prestigiosa per promuovere le eccellenze agroalimentari liguri negli Stati Uniti – dice l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana – che ci aiuta a consolidare nei mercati di riferimento internazionale il posizionamento di un comparto economico strategico della nostra regione. Il fatto che, alla terza partecipazione consecutiva, le aziende continuino ad aumentare in termini numerici è certamente un segnale positivo che ci motiva a rafforzare il nostro impegno. La presenza regionale, infatti, rientra nel Piano annuale dell’internazionalizzazione di Liguria International, società in-house con cui supportiamo le imprese espositrici in questa missione a stelle e strisce. Sarà infatti dedicato loro uno spazio nello stand per aumentare la riconoscibilità dei prodotti, anche attraverso vetrine digitali, e aiutare le imprese ad ottenere appuntamenti commerciali con potenziali clienti”.

“L’agroalimentare – aggiunge Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria – rappresenta infatti uno degli ambasciatori più efficaci della Liguria nel mondo: attraverso i suoi prodotti racconta un territorio fatto di paesaggi, tradizioni, saperi che contribuiscono a rafforzare l’immagine della regione anche come destinazione turistica d’eccellenza all’insegna del benessere e del vivere sano. Per molti visitatori internazionali, infatti, l’incontro con la nostra regione comincia proprio a tavola: i prodotti tipici diventano così il primo racconto di un territorio da conoscere e successivamente visitare”.

L’area ligure è stata concepita come un luogo di incontro e scoperta, nel quale l’identità della regione prende forma attraverso immagini del territorio, degustazioni e momenti di show cooking affidati allo chef Riccardo Orfino, in un percorso che accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori più autentici della tradizione ligure grazie ai prodotti delle aziende presenti. Dal pesto all’olio extravergine di oliva, dalle conserve alle specialità dolciarie, fino al caffè, ogni degustazione racconta una filiera che unisce qualità, identità territoriale e capacità di innovare, elementi sempre più apprezzati da un mercato internazionale attento all’origine delle materie prime, alla tracciabilità e all’autenticità delle produzioni.

La partecipazione al Summer Fancy Food Show rientra nelle azioni di promozione internazionale finanziate dal PR FESR Liguria 2021-2027 e conferma la volontà della Regione di sostenere le imprese liguri nei principali mercati esteri, favorendo nuove relazioni commerciali e occasioni di sviluppo. Sono dodici le aziende presenti nello spazio istituzionale ligure: Alifood, Appetais Italia, Artigiana Genovese, Biscottificio Grondona, Generale Conserve, Giuseppe Calvi & C., Isnardi-Ardoino Olive Oil, Italcaffè, Olio Anfosso, Santagata 1907, Sommariva Tradizione Agricola e Tonitto 1939.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS)