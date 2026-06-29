Caldo, due anziani muoiono a Genova. Salis: “Momento di dolore per la nostra città”

GENOVA (ITALPRESS) – Anche a Genova si registrano i primi due morti negli ospedali cittadini per l’eccezionale ondata di caldo che colpisce da giorni l’Italia. Secondo quanto comunicato dall’Azienda ospedaliera metropolitana, si tratta di un 86enne ricoverato da due giorni al policlinico San Martino e una 79enne arrivata già in arresto cardiaco nello stesso pronto soccorso. Sempre al San Martino, tra ieri e oggi sono stati soccorsi un’87enne e una 83enne in stato di disidratazione, una 49enne e una 16enne colpite da sincope. Due accessi registrati al Villa Scassi: un 19enne con sincope e disidratazione e una 46enne con vertigini e ustione solare. All’ospedale Galliera una 32enne con lipotimia, un 33enne con sincope, un 29enne con sindrome presincopale e una 83enne disidratata. In città è in vigore fino a mercoledì il bollino rosso per ondata di calore emesso dal ministero della Salute, in attesa del previsto peggioramento meteo che dovrebbe abbassare sensibilmente le temperature, almeno per qualche giorno.

SALIS “DOLORE E CORDOGLIO”

“A nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Genova, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza alle famiglie delle due persone che hanno perso la vita a causa delle conseguenze dei colpi di calore. È un momento di dolore per la nostra comunità, che ci ricorda quanto i fenomeni climatici estremi possano incidere in modo drammatico sulla nostra quotidianità e sulla nostra salute”. Lo afferma, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis. “Stiamo affrontando diverse giornate consecutive da bollino rosso, con temperature che mettono a dura prova le persone più vulnerabili della nostra società – prosegue la sindaca – abbiamo attivato il Piano caldo, ma la prevenzione individuale resta lo strumento più prezioso che abbiamo. Per questo, rivolgo un appello accorato a tutti i genovesi affinché adottino, con responsabilità, le principali regole di buon senso. Vi prego di non sottovalutare i rischi e di seguire queste raccomandazioni per proteggere voi stessi e i vostri cari”.

In particolare, ricorda la sindaca, “evitate di uscire nelle ore più calde, limitando gli spostamenti non necessari e l’attività fisica intensa all’aperto tra le 11 e le 18. Idratatevi costantemente, bevendo acqua di frequente ed evitando bevande alcoliche o zuccherate. Prediligete pasti leggeri e frazionati, con frutta e verdura. Queste raccomandazioni valgono ancora di più per le persone anziane e fragili. Chiedo a tutti di prestare massima attenzione agli anziani, ai bambini piccoli e alle persone con patologie croniche. Mantenete un contatto quotidiano con parenti o vicini di casa anziani che vivono soli, assicurandovi che stiano bene e che l’ambiente in cui si trovano sia rinfrescato. E assicuratevi che i vostri animali abbiano sempre a disposizione acqua fresca e zone d’ombra”.

Salis sottolinea che “in caso di comparsa di sintomi come debolezza, vertigini, confusione mentale o febbre, non esitate a contattare il vostro medico curante o, in caso di emergenza, il numero unico 112. Ringrazio i medici di medicina generale e tutto il personale dei nostri ospedali e pronto soccorso per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno. Cerchiamo di aiutarli anche noi con l’autoprotezione e la cura dei più fragili”.

-Foto IPA Agency-

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